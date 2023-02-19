-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
رئيس بورتو يمتدحه

بيبّي حيوان بِالمفهوم الإيجابي لِلفظ حيوان!

الشروق الرياضي
  • 389
  • 0
بيبّي حيوان بِالمفهوم الإيجابي لِلفظ حيوان!
ح.م
المدافع بيبّي بِزيّ نادي بورتو.

يُؤمن رئيس نادي بورتو البرتغالي جورجي نونو بينتو دا كوستا بِأن مواطنه ولاعبه بيبّي، يُمكنه ممارسة كرة القدم الاحترافية حتى ولو بلغ من العمر 45 سنة.

ويرتبط المدافع بيبَي (40 سنة في الـ 26 من فيفري الحالي) مع نادي بورتو بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي 2019 وتنقضي في الصّيف المقبل. بعد أن مثّل ألوان الفريق ذاته ما بين 2004 و2007.

وقال جورجي نونو بينتو دا كوستا في أحدث تصريحات له نقلتها الصحافة البرتغالية: “أعتقد أن بيبّي يُمكنه اللّعب لِمدّة 5 إلى 6 سنوات أخرى. إنّه وحش، وحيوان! لا نُريد أي يُغادر النادي لاعبون يُشكّلون نواة الفريق مثل بيبّي”.

ويمتاز البرتغالي بيبّي – ذو الأصول البرازيلية – بِبنية جسدية رهيبة، وحماس فيّاض في خوض المقابلات، وجرأة في تشتيت خطورة المهاجمين، كما يميل إلى هزّ الشّباك عندما تلوح الفرصة مُواتية.

ويُشبه بيبّي في الحقل الرياضي بعض اللاعبين أو المدربين يمتلكون هذه الصّفات أو جزء منها، على غرار بول غاسكوني وإيريك كانتونا وجينارو غاتوزو ودونغا وجوزي مورينيو.

ويُزيّن بيبّي رفوف خزانته بِتتويجات غالية، أبرزها كأس أمم أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019، مع منتخب بلاده البرتغال. وكأس رابطة أبطال أوروبا 2014 و2016 و2017 مع ريال مدريد الإسباني، ولقب “اللّيغا” مع النّادي ذاته سنوات 2008 و2012 و2017، و12 لقبا مع فريق بورتو. فضلا عن تتويجات أخرى.

مقالات ذات صلة
الريال يقدم خدمة لمارسيلو بعد فسخ عقده مع أولمبياكوس

الريال يقدم خدمة لمارسيلو بعد فسخ عقده مع أولمبياكوس

النظام المغربي يُؤجّل مقابلات البطولة خوفا من انفلات أمني

النظام المغربي يُؤجّل مقابلات البطولة خوفا من انفلات أمني

التحكيم الجزائري يبدأ عمله مُبكّرا في “كان” الأواسط

التحكيم الجزائري يبدأ عمله مُبكّرا في “كان” الأواسط

أوّل مباراة لـ “فغولي” بعد الزلزال التركي

أوّل مباراة لـ “فغولي” بعد الزلزال التركي

“علينا أن نطوي صفحة الوداد ونركز على التحديات التي تنتظرنا”

“علينا أن نطوي صفحة الوداد ونركز على التحديات التي تنتظرنا”

البطولة الوطنية.. أرقام وشيء من التعاليق

البطولة الوطنية.. أرقام وشيء من التعاليق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد