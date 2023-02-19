بيبّي حيوان بِالمفهوم الإيجابي لِلفظ حيوان!

رئيس بورتو يمتدحه

يُؤمن رئيس نادي بورتو البرتغالي جورجي نونو بينتو دا كوستا بِأن مواطنه ولاعبه بيبّي، يُمكنه ممارسة كرة القدم الاحترافية حتى ولو بلغ من العمر 45 سنة.

ويرتبط المدافع بيبَي (40 سنة في الـ 26 من فيفري الحالي) مع نادي بورتو بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي 2019 وتنقضي في الصّيف المقبل. بعد أن مثّل ألوان الفريق ذاته ما بين 2004 و2007.

وقال جورجي نونو بينتو دا كوستا في أحدث تصريحات له نقلتها الصحافة البرتغالية: “أعتقد أن بيبّي يُمكنه اللّعب لِمدّة 5 إلى 6 سنوات أخرى. إنّه وحش، وحيوان! لا نُريد أي يُغادر النادي لاعبون يُشكّلون نواة الفريق مثل بيبّي”.

ويمتاز البرتغالي بيبّي – ذو الأصول البرازيلية – بِبنية جسدية رهيبة، وحماس فيّاض في خوض المقابلات، وجرأة في تشتيت خطورة المهاجمين، كما يميل إلى هزّ الشّباك عندما تلوح الفرصة مُواتية.

ويُشبه بيبّي في الحقل الرياضي بعض اللاعبين أو المدربين يمتلكون هذه الصّفات أو جزء منها، على غرار بول غاسكوني وإيريك كانتونا وجينارو غاتوزو ودونغا وجوزي مورينيو.

ويُزيّن بيبّي رفوف خزانته بِتتويجات غالية، أبرزها كأس أمم أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019، مع منتخب بلاده البرتغال. وكأس رابطة أبطال أوروبا 2014 و2016 و2017 مع ريال مدريد الإسباني، ولقب “اللّيغا” مع النّادي ذاته سنوات 2008 و2012 و2017، و12 لقبا مع فريق بورتو. فضلا عن تتويجات أخرى.