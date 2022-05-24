بيب جوارديولا ملك “الأجانب” في البريميرليج

سطر الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تاريخا جديدا عقب قيادته الفريق السماوي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح بيب جوارديولا أنجح مدرب غير بريطاني في كرة القدم الإنجليزية في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما توج للمرة الرابعة مساء الأحد رفقة مان سيتي.

ومع إضافة هذا اللقب، تفوق مدرب مانشستر سيتي على غريمه اللدود البرتغالي جوزيه مورينيو (تشيلسي) والفرنسي أرسين فينجر (أرسنال)، حيث حصدا 3 ألقاب في الدوري الممتاز لكل منهما.

ولا يتفوق أي مدرب آخر على جوارديولا في قائمة الفائزين بلقب البريميرليج سوى بعض المولودين في بريطانيا.

ويتصدر الاسكتلندي السير أليكس فيرجسون القائمة حيث أحرز 13 لقبا للدوري الممتاز مع مانشستر يونايتد.

ويتساوى جوارديولا برصيد 4 ألقاب مع مدرب اسكتلندي آخر هو كيني دالجليش الذي توج باللقب 3 مرات مع ليفربول إلى جانب مرة واحدة رفقة بلاكبيرن روفرز.

ويتأخر جوارديولا بلقب واحد عن مات باسبي مدرب مانشستر يونايتد السابق، ولقبين عن بوب بيزلي الفائز باللقب 6 مرات مع ليفربول.

وحصد جوارديولا لقب الدوري 10 مرات في 13 موسما في الفئة الأعلى للمسابقة خلال فترات العمل في برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.