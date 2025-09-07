بيتكوفيتس غاضب من اللاعبين ويطالب بـ “انتفاضة” أمام غينيا

بعد الأداء الشاحب للخضر أمام بوتسوانا

رغم الفوز المحقق أمام بوتسوانا في إطار الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026، وهو الذي سمح للخضر باحتلال المرتبة الأولى وبفارق ست نقاط قبل نهاية التصفيات بثلاث جولات، إلا أن مردود المنتخب كان شاحبا وبعيدا كل البعد عن المستوى الحقيقي للخضر، وهو ما جعل المدرب بيتكوفيتش ينتفض في شوطي المباراة مطالبا اللاعبين بالصرامة في اللعب، وتطبيق التعليمات التي منحت لهم قبل بداية المباراة، حيث قام بتغييرات في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني بإدخال الثلاثي بلايلي، بن رحمة وبونجاح مكان محرز، غويري، عوّار… تغييرات مكنت الخضر من إضافة الهدف الثاني خمس دقائق بعد ذلك، بعد تمريرة من بن رحمة وهدف من بونجاح، وإضافة هدف ثالث في الدقيقة الأخيرة… ورغم النتيجة الإيجابية إلا أن أداء كتيبة بيتكوفيتش لم يكن في المستوى وتغييرات قد تكون في مباراة اليوم أمام غينيا في إطار الجولة الثامنة بعدم إقحام بعض “المتقاعسين” الذين تراجع مستواهم، وإدراج بعض اللاعبين الشبان المتواجدين في التشكيلة.

وبحسب مصدر مؤكد، فإن المدرب الوطني بيتكوفيتش اجتمع باللاعبين مباشرة بعد أول حصة تدريبية، وحثّهم على بذل مجهودات إضافية في مباراة اليوم أمام غينيا من أجل وضع قدم في كأس العالم، في انتظار الجولتين الأخيرتين أمام الصومال وأوغندا… كما ظهر في آخر الفيديو، وهو يهنئ لاعبيه من غرفة تغيير الملابس، على الأداء الذي قدموه أمام منتخب بوتسوانا، مطالبا إياهم في المقابل، بنقاط غينيا. وقال الناخب الوطني: “هذا هو المنتخب، وهذه هي المجموعة، وهكذا ننتصر.. من المهم أن نستمر وأن نبقى في أجواء المنافسة”. وواصل مدرب “الخضر”: “لقد تجاوزنا هذا المنافس، والآن علينا الاسترجاع والتركيز على المباراة القادمة”.

وإذا كان المدرب الوطني السابق رابح سعدان يؤكد في كل تصريحاته أن تربصات ومباريات شهر سبتمبر دائما ما تكون صعبة ـبسبب تحضيرات بداية الموسم ونقص المنافسة، غير أن ذلك ليس بمبرر على التشكيلة الوطنية التي كانت بعيدة كل البعد عن المستوى الحقيقي، والعودة إلى المستوى الحقيقي، مصدر من الفاف أكد للشروق أن المدرب الوطني غير مقتنع بأداء بعض اللاعبين، وظهر جليا خلال مباراة بوتسوانا، تحدث مع بعضهم عن انفراد، وجماعيا.. ومتأكد من أن الأمور ستتحسن خلال لقاء غينيا”.

ولعب المنتخب الوطني في نسخة بيتكوفيتش 14 مباراة رسمية فاز 11 مرة وتعادل مرتين وتعرضت لهزيمة واحدة فقط،نتائج وغير أنها إيجابية إلا أن السويسري لم يقتنع بعد ببعض اللاعبين وقد يحدث ثورة حقيقية بعد ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم شهر أكتوبر القادم بمناسبة إجراء الجولتين التاسعة أمام الصومال خارج الديار والعاشرة والأخيرة داخل الديار أمام أوغندا.

يذكر، أن الجولة السابقة عرفت تغييرا في الترتيب العام، حيث يحتل الخضر الصدارة بـ18 نقطة، أوغندا والموزمبيق المرتبة الثانية مناصفة برصيد 12 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الجزائر، لتكون الجزائر حسابيا بحاجة إلى أربعة نقاط للتأهل بصفة رسمية إلى المونديال الخامس في تاريخ الكرة الجزائرية.