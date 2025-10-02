بيتكوفيتش: “أسخر من الذين يتّهمونني بِضُعف الشخصية”

عقد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بعد ظهيرة الخميس مؤتمرا صحفيا، تأهّبا لِمواجهتَي “الخضر” الموندياليتَين أمام الصومال وأوغندا.

ونُبرز فيما يلي أهم ما تطرّق إليه المسؤول الفني الأوّل عن “محاربي الصحراء“، في هذه المحطة الإعلامية.

– مواجهتا الصومال وأوغندا ليستا شكليتَين، وتأهّلنا للمونديال لم يُضْمَنْ بعد، لذا فالجدية والتركيز أمران مطلوبان. كما أحترم المنافسين ولا أستصغر الصومال وأوغندا.

– أنا لا أفكّر في المحطة الدولية لِنوفمبر المقبل، ونوعية المنافسين الودّيين تحضيرا لِنهائيات كأس أمم إفريقيا المبرمجة بعد شهر من ذلك. لِأن تركيزي منصبّ على مواجهتَي الصومال وأوغندا استثناءً.

– التأهل لِكأس العالم 2026 هدف سطرناه سابقا، ونسعى لِتجسيده في آخر منعرج من التصفيات.

– البعض يتحدّث عن سلبيات محطة سبتمبر الماضي، لكن لم يُبرز الأهم وهو حصدنا 4 نقاط واقترابنا أكثر من غيرنا من نهائيات كأس العالم.

– سخرتُ كثيرا من الذين اتّهموني بِكوني ضعيف الشخصية.

– أُشدّد على أنه لا يوجد لاعب أساسي، ولا أُقصي أحدا.

– في المواجهتَين الأخيرتَين لِتصفيات المونديال، سلوك اللاعبين والأداء فوق الميدان أهم من الخطّة التكتيكية.

– تابعت الحارس لوكا زيدان منذ فترة، ووجدت أنه يستحق ارتداء زي “الخضر”، أمّا الخوض في غمار مَن هو حامي العرين الأساسي، فالظرف ليس مناسبا لهذا الجدل.

– بوعناني لاعب شاب موهوب، وتحسّن كثيرا في ألمانيا. وبولبينة كذلك، لكن يتطلب منه تقديم تضحيات أُخرى وتسجيل المزيد من الأهداف، لِحجز مقعد أساسي في صفوف أكابر المنتخب الوطني.

– بكرار له قدرات فنية محترمة، لكنه لم يلعب أساسيا كثيرا في الموسم الجديد. أما بلايلي فهو يتمتع بِشعبية جارفة، ومركزه مصدر منافسة شرسة لِوفرة لاعبي هذا المنصب.

– لا يمكن لوم بن سبعيني بِسبب الإنذار وغيابه عن مواجهة غينيا كوناكري، هو لاعب مخضرم ومفيد كثيرا للنخبة الوطنية.

– الوافدون الأربعة الجدد جلبناهم بعد معاينة مستمرة، ومرشحون لِسد ثغرة الغائبين، وتقديم اللمسة الفنية المطلوبة.

– بِخصوص الغيابات، أُطمئن أهلها أن الباب لا يزال مفتوحا في قادم الاستحقاقات.