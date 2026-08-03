بيتكوفيتش… الساعات الأخيرة مع “الخضر”

اجتماع سيدي موسى هذا الخميس سيكون حاسما

طوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، رسمياً، صفحة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش مع المنتخب الوطني الجزائري، عقب توصل الطرفين إلى صيغة توافقية لفسخ العقد بالتراضي، ولم يقتصر قرار الرحيل على الناخب الوطني وحده، بل امتد ليشمل كلاً من مدربه المساعد دافيد موروندي، والمحضّر البدني باولو رونغوني، إلى جانب مدرب الحراس ناني غيدو، استناداً إلى بند تعاقدي يتيح للفاف إنهاء مهام المساعدين تلقائياً بمجرد مغادرة المدرب الأول، مع الحفاظ الكامل على مستحقاتهم المالية، مثلما أكدته الشروق في عدد أمس.

وجاء فسخ عقد بيتكوفيتش، الذي كان ممتداً في الأساس حتى نهاية جويلية 2028، بعد جولة مفاوضات حاسمة بين الشؤون القانونية للاتحاد الجزائري وممثلي بيتكوفيتش، واستقرت التسوية المالية على تقديم تعويض قدره ثلاثة رواتب شهرية للمدرب السويسري (جويلية، أوت، سبتمبر)، وهي نفس القيمة التعويضية المقررة لمساعديه الثلاثة الذين أُعيد تمديد عقودهم سابقاً لعامين إضافيين قبيل المونديال.

وعلى عكس ما قد يُشاع، لم تتجه نية “الفاف” نحو إقالة بيتكوفيتش أو الدفع به نحو الاستقالة، غير أن الأخير أظهر رفضا واضحاً في العودة لمباشرة مهامه مع حلول الأول من أوت الجاري عقب انقضاء عطلته، وكان هذا الموقف يتنافى مع الشرط الجزائي والتنظيمي الذي يلزم المدرب بالحضور في الجزائر لثلاثة أسابيع على الأقل شهرياً، حيث بادر بيتكوفيتش عبر محامييه بطلب التفاوض على طلاق ودي، وهو ما رحب به رئيس “الفاف”.

وتحضيراً للحقبة القادمة، دعت الهيئة الفيدرالية اللجنة التقنية لاجتماع عاجل يرأسه المدير الفني الوطني علي موسر بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا ليوم الخميس المقبل، لمناقشة هوية المدرب الجديد وفحص السير الذاتية المعروضة. وتتجه البوصلة داخل أروقة الاتحاد بشكل ملحوظ نحو المدرسة الإسبانية، استلهاماً من النجاحات الباهرة والتفوق التكتيكي الذي يقدمه الفنيون الإسبان مع أنديتهم ومنتخباتهم مؤخراً.

وفي ما يتعلق بملف الطاقم المساعد، تأجل التوقيع الرسمي للدولي السابق عنتر يحيى ليكون موازياً لليوم الذي يُرسم فيه عقد المدرب الجديد، بينما يتواجد مدرب الحراس نصر الدين برارمة –الذي ينتهي عقده في أكتوبر المقبل– مع المنتخب النسوي في مهمته القارية، بانتظار الإعلان عن القائد الفني الجديد الذي سيحدد بدوره أسماء مساعديه وبناء طاقمه الخاص.

ورسّمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أمس في ساعة متأخرة إنهاء عقدها مع الناخب الوطني السابق فلاديمير بيتكوفيتش، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالفسخ بالتراضي بين الطرفين.

وتلتزم الاتحادية، بموجب بنود العقد الممتد من 2026 إلى 2028 والموقع قبل المشاركة في مونديال 2026، بدفع راتب ثلاثة أشهر للمدرب السويسري. ومن المرتقب أن تُصدر “الفاف” بيانًا رسميًا في الساعات القادمة حول تفاصيل الاتفاق خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشرع الاتحادية اعتباراتً من اليوم الثلاثاء في ترتيبات مرحلة ما بعد بيتكوفيتش؛ حيث يُعقد اجتماع للجنة الفنية الوطنية قبل نهاية الأسبوع لدراسة السير الذاتية المقترحة من مناجري المدربين وإبداء رأيها الاستشاري حولها. ويهدف الاتحاد إلى حسم ملف المدرب الجديد وتنصيبه رسميًا قبل موعد المباراتين القادمتين للمنتخب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

كيف انتهت رحلة بيتكوفيتش مع “الخضر”؟

بدأت تفاصيل القضية تتسارع مباشرة بعد نهاية مباراة الدور الثاني من كأس العالم، والتي جمعت بين المنتخب الجزائري ونظيره السويسري، والتي انتهت بخسارة الخضر بثنائية وإقصاء مر، وبطريقة لم تعجب الجزائريين الذين طالبوا بإقالته، حيث صبّ عدد كبير من الأنصار سخطهم على الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، محملين إياه المسؤولية المباشرة عن الخسارة، وهو السلوك الذي أثار غضب المدرب ودفعه لطلب المغادرة فورًا من رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. غير أن رئيس “الفاف” فضل التهدئة، وطلب منه أخذ قسط من الراحة، في عطلة قصيرة قبل الجلوس مجددًا لحسم الملف.

وازداد التوتر عقب عودة الاتصالات بين الطرفين؛ فبعد اجتماع اللجنة التقنية الوطنية الذي أسفر عن إقالة مساعدي بيتكوفيتش لأسباب انضباطية، اتخذ التقني السويسري قرارًا نهائيًا في قرارة نفسه يقضي بإنهاء تجربته مع “الخضر”. وفي غضون ذلك، لم ينتظر التقني السويسري طويلًا، حيث دخل في اتصالات ومفاوضات جادة مع بعض الاتحادات الأخرى، شملت عرضين من منتخبين آسيويين وآخر من القارة الأفريقية.

أمام هذا القرار الحاسم بالمغادرة، دخلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في سباق مع الزمن لإيجاد البديل المناسب لخلافة بيتكوفيتش. وتسعى “الفاف” لإنهاء العقد بالتراضي ودفع مستحقات ثلاثة أشهر وفق بنود الاتفاق، للتركيز كليًا على دراسة السير الذاتية المعروضة واستقرار الخيار على قائد فني جديد يتولى العارضة الفنية قبل المحطتين القادمتين ضمن أجندة “الفيفا”.