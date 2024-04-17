بيتكوفيتش بنفس خطى حليلوزيتش.. وسيناريو سليماني وسوداني قد يتكرر

يتواجد دوريا في لقاءات البطولة وحضوره دافع معنوي للاعبين المحليين

واصل الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش سلسلة زياراته الميدانية لمختلف ملاعب الوطن، حيث يتابع دوريا لقاءات البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عكس المواسم الماضية، وفي نفس سيناريو الناخب الأسبق وحيد حليلوزتيش، الذي كان يتابع اللقاءات أسبوعيا، من الملعب وبعيدا عن شاشات التلفزيون.

تواجد بيتكوفيتش في الملاعب الجزائرية، تزامن مع الإثارة الكبيرة التي تعيشها البطولة الوطنية في أسابيعها السابقة، بصراع الصدارة والتنافس على تفادي السقوط، ما جعل المستوى مقبول نوعا ما مقارنة بالسنوات الماضية، بالإضافة إلى تواجد لاعبين دوليين على غرار يوسف بلايلي وجمال بلعمري، وبن عيادة، وغيرها من الأسماء التي يتابعها الناخب عن كثب من أجل تدعيم المنتخب مستقبلا.

وبحسب مقربين من بيتكوفيتش، فإن قلب دفاع اتحاد العاصمة، المدافع الشاب بوناصر، نال اهتمام الناخب الوطني، بالنظر للمردود الكبير الذي يقدمه في الخط الخلفي لأبناء سوسطارة، بالإضافة إلى صغر سنه ما جعل البعض يعتبره مستقبل دفاعات الخضر، خاصة وأن الخط الخلفي في المنتخب الوطني أصبح الحلقة الأضعف في التشكيلة، وكذلك كبر سن ماندي، ما يفتح الباب أمام كل اللاعبين المحليين عامة، وبوناصر خاصة للبرهنة على إمكانياته والتواجد في النخبة الوطنية.

وعبر بعض اللاعبين لمقربيهم، استعادتهم الرغبة في حمل الألوان الوطنية من خلال تواجد الناخب الوطني في مختلف ملاعب الوطن، بعدما فقدوا الأمل سابقا في حمل الألوان الوطنية، ما جعل مستوى البعض ينزل بسبب غياب الحافز، والذي أعاده بيتكوفيتش لكل اللاعبين المحليين وفي مختلف البطولات الأخرى، الذي وضع الكرة في مرماهم من أجل البرهنة وتأكيد أحقيتهم في نيل فرصة مع المنتخب الوطني، خاصة وأن الخضر أمام منعرج صعب لضمان التأهل إلى مونديال 2026 وكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

يذكر، أن بيتكوفيتش كانت له زيارات كثيرة لمختلف ملاعب الوطن، على غرار ميلود هدفي، أين شاهد لقاء ربع نهائي كأس الجزائر بين شباب قسنطينة ونجم بن عكنون، ليقوم بزيارة ودية إلى فريق مولودية وهران، وقام بتشجيع اللاعبين من أجل بذل مجهودات كبيرة لنيل الفرصة مع المنتخب الوطني، كما تابع معظم اللقاءات الكبيرة، على غرار ملودية الجزائر أمام شباب قسنطينة وشباب بلوزداد ضد نادي بارادو، خاصة بعدما دار الحديث حول ياسين تيطراوي، ويوسف بلايلي وزكرياء نعيجي، الذين يبصمون على موسم مثالي مع نادي بارادوا ومولودية الجزائر على التوالي.