بيتكوفيتش… بونجاح وبن ناصر

تلقى المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، وابلا من الانتقادات من طرف بعض النقاد والاختصاصيين ورواد التواصل الاجتماعي، بسبب عدم إعلانه عن قائمة 26 لاعبا، الذين سيمثلون الخضر في نهائيات كأس العالم 2026، وسبب عدم استدعائه بعض اللاعبين، على غرار بونجاح، وبن ناصر، وربما لاعبين آخرين… غير أن الحقيقة في تأخير عدم الكشف عن كتيبة المحاربين، هو الإصابة التي يعاني منها عدد من اللاعبين، ونقص المنافسة للبعض الآخر، ويريد أيضا عدم التسرع من أجل اختيار من بإمكانهم تمثيل الجزائر أحسن تمثيل، في نهائيات كأس العالم، التي لم نشارك فيها في النسختين السابقتين بروسيا 2018، وقطر 2022.

المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، التقني الذي يعرف عمله جيّدا، وسبق له أن شارك في مونديال 2018، ويمتلك خبرة مونديالية محترمة، إذ قاد منتخب سويسرا إلى الدور الثاني لِدور المجموعات، خلف البرازيل، وقبل صربيا وكوستاريكا. لكنه فشلوا في ثمن النهائي، بِالخسارة أمام السويد… يواصل عمله في صمت، وبعيدا عن أعين الجميع، ويكون قد حدد، بنسبة كبيرة، التعداد الذي سيشارك في المونديال، بعيدا عن العاطفة، حيث يؤكد دائما أن اللاعب الأكثر جاهزية هو الذي يكون متواجدا في تعداده، بدليل أنه استدعى بن طالب الغائب عن الخضر منذ مدّة، نظرا للمستوى الذي ظهر به هذا الموسم، وهو العائد من عملية جراحية على مستوى القلب… المقربون من المدرب السويسري يؤكدون أنه لا يبالي بالانتقادات، ويرفض كل التدخلات في عمله، ويطبّق أفكاره بحسب مستوى اللاعبين، وليس بالأسماء، مثلما يعتقد البعض.

هناك من يرى أن إبعاد بعض اللاعبين، وعدم استدعاء البعض الآخر، خطأ يرتكبه المدرب بيتكوفيتش، غير أن الحقيقة أنه منذ إشرافه على الخضر عاين أكثر من 60 لاعبا، ويعرف مستواهم جيّدا، ويتابعهم أسبوعيا، ويبقى في الأخير القرار بيده، لأنه هو المسؤول عن العارضة الفنية، ولا أظن أنه يملك لاعبا في مستوى المونديال ويتخلّى عنه.

في ما يخص قضية بونجاح التي أسالت الكثير من الحبر، خاصة وأنه قدّم الكثير للمنتخب الوطني في فترات سابقة، خرج من الحسابات، بسبب تواجد لاعبين بإمكانهم تقديم مردود أحسن منه. زد على ذلك بعض التصرفات والتصريحات التي لم تعجب المدرب الوطني ففضل الاعتماد على من بإمكانه الدخول في مخططاته. أما بن ناصر، فالكل يعلم أن مستواه تراجع منذ مغادرته الميلان إلى مرسيليا، وبعدها إلى دينامو زغرب… عليهما أن يتقبلا قرار المدرب، لأن كرة القدم لا تعترف بالأسماء، بقدر ما تعترف بالأداء فوق الميدان وحتى خارجه.

أول خرجة ودية للمنتخب الوطني ستكون هذا الأربعاء أمام المنتخب الهولندي، وستكون أول امتحان قبل المونديال، وستكون الفرصة للمدرب الوطني للكشف عن نواياه قبل العرس العالمي.