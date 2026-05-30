بيتكوفيتش بين ضبط التعداد وضمان مشاركة فعالة في المونديال

في مرحلة حساسة تفرض التركيز والجدية والنفس الطويل

يوجد المنتخب الوطني في مرحلة هامة وحساسة، حتمت على المدرب بيتكوفيتش التعامل معها بالكثير من الهدوء وضبط النفوس، وهذا رغم الضغط الممارس إعلاميا وجماهيريا، بسبب التأخر في الكشف النهائي عن القائمة النهائية المعنية بالمشاركة في نهائيات كأس العالم… تأخر له أسبابه وعوامله ومعطياته، وفي مقدمة ذلك الحالة الصحية لعديد العناصر المعول عليها، ما جعل الإصابات تخلط الكثير من الحسابات، ولو أن القرار النهائي يتم اليوم الأحد قبل شد الرحال لتنشيط ودية هولندا.

تتابع الجماهير الجزائرية يوميات المنتخب الوطني بالكثير من الاهتمام والتفاؤل المصحوب بالحذر والتحفظ، وهذا بناء على عديد المعطيات التي يكتنفها الغموض، وفي مقدمة ذلك التأخر في الإفصاح عن القائمة النهائية للاعبين المعنيين بتمثيل “الخضر” في نهائيات كأس العالم، ما جعل الوسط الجماهيري والإعلامي يعبر عن تذمره في هذا الجانب، في الوقت الذي يواصل الطاقم الفني بقيادة المدرب بيتكوفيتش التعامل مع الوضع ببرودة أعصاب، بدليل حرصه على تجسيد البرنامج التحضيري القائم وفق تربص مغلق في مركز سيدي موسى، حيث عمل جاهزا على ضمان جاهزية لاعبيه من الناحية البدنية والفنية والتكتيكية، على أن يضرب اليوم الأحد موعدا لوسائل الإعلام حتى يفصح عن التعداد النهائي. وفي الوقت الذي كثرت فيه التأويلات حول الطريقة التي تم التعامل معها بخصوص توافد لاعبي المنتخب الوطني خلال تربص سيدي موسي، وهو التربص الأخير لوضع آخر اللمسات، إلا أن الكثير يجمع على أن هناك عدة عوامل ومعطيات أرغمت الناخب الوطني على كسب مزيد من الوقت لاتخاذ القرارات والخيارات النهائية، وفي مقدمة ذلك مشكل الإصابات الذي حال دون جاهزية عديد الأسماء المعول عليها، ما جعل “الخضر” في ورطة على مستوى حراسة المرمى، وفي مقدمة ذلك الإصابة التي يعاني منها لوكا زيدان، وعودة الحارس بن بوط بعدما تراجع عن قرار الاعتزال دوليا، ناهيك عن إمكانية التنقل بـ4 حراس مرمى، والكلام ينطبق على مناصب أخرى حساسة، في ظل إصابة عديد الأسماء، مثل بن سبعيني الذي غاب عن أجواء المنافسة في المدة الأخيرة، وكذلك شرقي وحجام اللذان تعافيا نسبيا من إصابة، في الوقت الذي قرر بيتكوفيتش صرف النظر عن خدمات لاعب الوسط إسماعيل بن ناصر والمهاجم بغداد بونجاح وسط ردود أفعال متباينة جمعت بين التأكيد على ثقل الثنائي المذكور وقدرته على منح الإضافة من جهة وضرورة احترام خيارات الطاقم الفني الذي يعرف الجوانب التي تفيد التشكيلة أكثر من أي طرف آخر.

وبعيدا عن الجدل الحاصل بخصوص التأخر في ضبط القائمة النهائية وغياب بعض الأسماء لأسباب فنية أو انضباطية، وفي مقدمة ذلك بغداد بونجاح، لكن الجماهير الجزائرية ستكون على موعد تاريخي بمناسبة الحصة التحضيرية الاحتفالية المبرمجة في ملعب نيلسون مانديلا، حيث ستكون فرصة للوقوف على الأجواء العامة داخل بيت المنتخب الوطني، خاصة وأن ذلك يتزامن مع الوقوف على الأسماء المعنية بالمشاركة في نهائيات كأس العالم، وعلى ضوئها يتم المرور إلى الخطوة ما قبل الأخيرة، من خلال تنشيط مباراة ودية هامة أمام منتخب كبير بحجم المنتخب الهولندي وفق اختبار هام ونوعي، ما يجعل الكرة في ميدان اللاعبين والطاقم الفني بغية الحرص على توظيف جميع الجهود من أجل تشريف الكرة الجزائرية والحرص على ضمان مشاركة فعالة في المونديال.