بيتكوفيتش: “حصدنا أربع نقاط ونحن نقترب من هدف التأهل إلى المونديال”

ردّ على الانتقادات الموجهة إليه شهر سبتمبر الماضي..

رد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على الانتقادات التي طالته الشهر الماضي وبشكل حاد جداً بعد مباراتي بوتسوانا وغينيا في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026، نافياً تأثره بالضغوط بشأن قائمة لاعبيه النهائية لمعسكر أكتوبر الذي سيشهد مواجهة “الخضر” لمنتخبي الصومال وأوغندا.

ورفض فلاديمير بيتكوفيتش إدراج التغييرات المدوية التي أجراها على قائمة مباراتي الصومال وأوغندا في خانة التأثر بالضغوط والانتقادات القوية التي طالته مؤخراً، خاصة أنه حقق مطلباً جماهيرياً كبيراً بتوجيه الدعوة للاعبين المتألقين والمراهنة على الشباب واستبعاد سعيد بن رحمة ورامز زروقي.

وقال المدرب السويسري: “لقد أثبتت في كل معسكر أنني أتأثر بما يُقال على منصات التواصل الاجتماعي”، قبل أن يستطرد: “بالطبع، أنا أمزح”. وأوضح: “أنا أستمع لكل ما يُقال بالطبع وأتابع ما يجري، ولكن بعد كل ذلك، أنا مَن يقرر في النهاية”، في إشارة إلى أنه هو من يختار ولا يوجد أحد غيره يقوم بذلك وبأنه لا يتأثر أبداً بضغط المنصات والجماهير ووسائل الإعلام.

وواصل مدرب “الخضر” حديثه مؤكداً أنّه قد يتأثر بشكل عكسي بتلك الانتقادات، حيث صرح: “في الحقيقة أنا صعب المراس، وأحيانًا عندما تتم المطالبة باسم لاعب معين والتركيز عليه بشكل كبير (سواء تعلق بالاستدعاء أو الإبعاد) قد لا يكون ذلك جيدًا. أحيانًا أكون عنيدًا”، في إشارة إلى أنه قد يسبح عكس التيار.

وعن الانتقادات القوية المتعلقة بالأداء المتواضع خلال مباراتي بوتسوانا وغينيا، قال بيتكوفيتش: “إذا أخبرني أحدهم أننا لم نلعب جيدًا في سبتمبر، فسأذكره بأننا حصدنا أربع نقاط وأننا نقترب من هدفنا”، أي التأهل إلى كأس العالم 2026.

آيت نوري وعطال وعوار وفارسي يغيبون بسبب الإصابة

بلغالي وشرقي ودورفال ولوكا زيدان جديد “الخضر”

اختار مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، فلاديمير بيتكوفيتش، 26 لاعبا للمباراتين الأخيرتين في تصفيات كأس العالم 2026، المقررتين يوم الخميس 9 أكتوبر ضد الصومال في وهران بداية من الساعة الخامسة مساء، وفي نفس التوقيت يواجه، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر منتخب أوغندا في تيزي وزو برسم الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة السنة القادمة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتميزت القائمة الجديدة التي كشف عنها المدرب الوطني في ندوة صحفية عقدها، أول أمس الخميس، بقاعة المحاضرات “محمد صلاح” لملعب نيلسون مانديلا ببراقي، بوجود الحارس لوكا زيدان (نادي غرناطة- إسبانيا) لأول مرة، الذي قرر مؤخرا تغيير جنسيته الرياضية، وكذلك الظهير الأيمن رفيق بلغالي (هيلاس فيرونا- إيطاليا) وسمير شرقي (نادي باريس-فرنسا) ودورفال مهدي (باري-ايطاليا).

في المقابل، سيحرم بيتكوفيتش في هذا التربص من خدمات أربعة لاعبين بسبب الإصابة هم المدافعون محمد فارسي (كولومبوس كرو- الولايات المتحدة)، وريان آيت نوري (مانشستر سيتي- إنجلترا)، ويوسف عطال (السد- قطر)، بالإضافة إلى لاعب الوسط حسام عوار (اتحاد جدة-السعودية).

ومن المقرر، أن يبدأ المنتخب الوطني تدريباته يوم الاثنين المقبل في المركز الفني الوطني بسيدي موسى، قبل أن يتوجه إلى وهران، عشية مباراته ضد الصومال.

وعقب الجولة الثامنة من التصفيات التي أقيمت في مارس الماضي، يتصدر المنتخب الوطني الجزائري المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه، موزمبيق وأوغندا، اللذين يملكان 15 نقطة لكل منهما، فيما تحتل غينيا المركز الرابع برصيد 11 نقطة، متقدمة على بوتسوانا (9 نقاط) والصومال (نقطة واحدة).

للتذكير، ستتأهل المنتخبات التي تحتل المرتبة الأولى في المجموعات التسع المتنافسة مباشرة إلى المرحلة النهائية من كأس العالم 2026. وستلعب أفضل أربع فرق تحتل المرتبة الثانية (في المجموعات) مباريات السد للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وسيشارك الفائز في تصفيات “الكاف” في مباريات الملحق للاتحادية الدولية لكرة القدم.

في ما يلي قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم:

– حراس المرمى: أليكسيس غندوز (مولودية الجزائر)، أسامة بن بوط (اتحاد الجزائر)، لوكا زيدان (غرناطة- إسبانيا).

– المدافعون: جوان حجام ( يونغ بويز- سويسرا)، عيسى ماندي (ليل – فرنسا)، رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند- ألمانيا)، محمد أمين توغاي (الترجي التونسي- تونس)، كيفن غيتون (شارلروا – بلجيكا)، سمير شرقي (نادي باريس-فرنسا)، دورفال مهدي (باري-إيطاليا)، رفيق بلغالي (فيرونا-إيطاليا).

– لاعبو الوسط: نبيل بن طالب (ليل – فرنسا)، هشام بوداوي ( أو جي سي نيس- فرنسا)، إبراهيم مازا (باير ليفركوزن-ألمانيا)، زرقان ادم (سان جيلواز- بلجيكا)، وإيلان كبال (نادي باريس-فرنسا)، بدر الدين بوعناني (ستوتغارت- ألمانيا)، شعيبي فارس (فرانكفورت-ألمانيا).

– المهاجمون: محمد أمين عمورة (فولسبورغ- ألمانيا)، يوسف بلايلي (الترجي التونسي- تونس)، رياض محرز ( النادي الأهلي- السعودية)، أنيس حاج موسى (فيينورد- هولندا)، أمين غويري (مرسيليا- فرنسا)، امين شياخة (فيجل بيكا-الدنمارك)، ياسين بن زية (الفيحاء- السعودية)، بغداد بونجاح (الشمال- قطر).

قال إنه استدعى اللاعبين الأكثر جاهزية.. بيتكوفيتش:

“زيدان يستحق الدعوة.. بوعناني تطوّر ونتابع بولبينة عن قرب”

دافع مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، عن خياراته الخاصة بمباراتي التصفيات الأخيرتين المؤهلتين لكأس العالم 2026، ضد الصومال وأمام أوغندا في تيزي وزو، مؤكدا أنه استدعى “اللاعبين الأكثر جاهزية”.

وقال بيتكوفيتش خلال ندوة صحفية نشطها، الخميس، بقاعة “محمد صلاح” بملعب “نيلسون مانديلا”: “اخترت اللاعبين الأكثر جاهزية، عندما يكون لدي لاعبون مصابون، أغتنم الفرصة لاستدعاء وجوه جديدة والتعرف عليهم، لست راضيا تماما عن الأداء الحالي، لأنني أعلم أننا قادرون على تقديم الأفضل”.

وأضاف بيتكوفيتش: “أنا راض عن حراس المرمى، لكنني أريد توسيع الخيارات وخلق منافسة، كما هو الحال في بقية المراكز. لوكا زيدان يستحق الاستدعاء، ويمكنه أن يقدم إضافات للمجموعة”، مستبعدا في الوقت ذاته فتح النقاش حاليا حول الحارس الأول.

وعند سؤاله عن توازن التشكيلة، أقر بيتكوفيتش بوجود “نقاط يجب تحسينها على المستوى الدفاعي”.

وأكد المسؤول الأول عن التشكيلة الوطنية: “نحن لسنا في مرحلة تجريب، بل في مرحلة تصفيات كأس العالم، أفكر في أفضل طريقة للفوز على الصومال، الأنظمة ليست الأهم، بل سلوك اللاعبين داخل الملعب”.

ومن بين اللاعبين المستدعين، يوجد لاعب الوسط الهجومي بدر الدين بوعناني، الذي انتقل هذا الصيف من نادي نيس الفرنسي إلى شتوتغارت الألماني، ويعود بذلك إلى صفوف “الخضر”. وقال بيتكوفيتش بهذا الخصوص: “بوعناني لاعب شاب ومثير للاهتمام، أرغب في متابعته مجددا بعد انتقاله إلى ألمانيا، تطوره مهم له وللمجموعة، أريد للشباب أن يتطوروا ليصبحوا أفضل، لأننا نحتاج إليهم الآن وفي المستقبل”.

كما تحدث بيتكوفيتش عن عدد من اللاعبين الذين تتم متابعتهم عن كثب، على غرار المهاجم عادل بولبينة، المنتقل حديثا إلى نادي الدحيل القطري قادما من نادي بارادو. وقال في هذا الصدد: “لاحظت أنه حقق تقدما كبيرا منذ وصوله إلى قطر. عليه أن يثبت نفسه أكثر ويسجل المزيد من الأهداف. سيتم استدعاؤه إلى المنتخب المحلي (لخوض كأس العرب فيفا 2025).

وفي ما يتعلق بالمهاجم الآخر منصف بكرار، قال بيتكوفيتش إنه سعيدٌ جدًا لأنه يستطيع اللعب لنادٍ مثل دينامو، إنه فريق منظم للغاية”، وأوضح: “يلعب حالياً أكثر على الجهة اليمنى ليحصل على الكرة بشكل أفضل، لكن النادي يُدرك أنه مهاجم صريح”.

كما أشاد بيتكوفيتش بيوسف بلايلي ورامي بن سبعيني وقال بشأنهما:”بلايلي لاعب لا غنى عنه لنا، أدرك أنه يتمتع بشعبية جارفة في الجزائر وأسمع ذلك في كل مرة من المدرجات”. وتابع: “أفكر دائمًا في اللاعبين القادرين على تحقيق الفوز، لكن هجوميًا، المنافسة شديدة”، في إشارة إلى أن نجم الترجي التونسي يخضع لعامل المنافسة في “الخضر” وليس لأي شيء آخر، ولا يوجد موقف بخصوصه.

كما تحدث عن بن سبعيني قائلا: “غياب بن سبعيني عن اللقاء الأخير بسبب العقوبة لا يعني أنه يتلقى الكثير من البطاقات، هو لاعب مهم جدًا لنا ويقدم الكثير للمنتخب”، وعن لوكا زيدان قال بيتكوفيتش: “أعتقد أن لوكا زيدان استحق هذه الدعوة، أنا مقتنع أنه يمكنه أن يُضيف صفات أخرى للمنتخب الجزائري بفضل مهاراته وإمكاناته”، رافضاً فكرة حسم ملف الحارس الأساسي بالقول: “الحديث عن الحارس الأول الآن سابق لأوانه”.

بيتكوفيتش يتحدث عن مواجهتي أوغندا والصومال:

“هدفنا التأهل إلى كأس العالم وعلينا احترام خصومنا”

تحدث المدرب الوطني عن مباراتي الصومال وأوغندا قائلا: “نحن أمام مباراتين في غاية الأهمية، خصومنا سيقدمون أقصى ما لديهم وسينافسون بشراسة ضدنا”. وأضاف بيتكوفيتش: “قد يبدو منتخب الصومال فريقا ضعيفا، لكن إذا نظرنا إلى مبارياته الأخيرة، نلاحظ أنه تمكن من تقديم أداء مشرف وكان بإمكانه حصد بعض النقاط. أما أوغندا، فهي المنتخب الأكثر تألقا في مجموعتنا، فمنذ خسارتهم أمامنا لم يفرطوا في الكثير من النقاط”. وتابع قائلا: “هدفنا يبقى التأهل إلى كأس العالم، علينا احترام خصومنا، وأنا واثق أن اللاعبين الـ26 الذين تم استدعاؤهم سيكونون على أتم الاستعداد لرفع التحدي، سنبذل كل ما في وسعنا لإسعاد الشعب الجزائري”. وبخصوص الحالة البدنية للاعبين، اعترف المدرب الوطني بصعوبة المرحلة الحالية قائلا “شهر سبتمبر دائما ما يكون الأصعب، لأن اللاعبين يخرجون لتوهم من فترة التحضير الصيفي، لكن هناك تطور واضح وعلينا مواصلة العمل”.