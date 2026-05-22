بيتكوفيتش دوّن اسم هذا اللاعب في قائمة المونديال؟

أنيس حاج موسى (الصف الخلفي، الثالث من اليمين) ضمن قائمة المنتخب الوطني لـ "كان" 2025.

بِاستثناء ظرف طارئ أو قاهر، يكون الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قد دوّن اسم هذا اللاعب في قائمة “الخضر” لِكأس العالم 2026.

ويكشف بيتكوفيتش النّقاب عن القائمة في الـ 31 من ماي الحالي، ولا يُستبعد أن تضمّ اسم المهاجم أنيس حاج موسى، الذي افتكّ، الجمعة، جائزة أحسن لاعب في البطولة الهولندية لِفترة شهر ماي الحالي.

وخاض حاج موسى كلّ أطوار لقاءات فريقه فينورد روتردام في بطولة هولندا شهر ماي الحالي، وعددها ثلاث مواجهات، وسجّل ثلاثة أهداف.

وكان أنيس حاج موسى (24 سنة) قد شارك مع “محاربي الصحراء” في نهائيات كأس أمم إفريقيا ما بين ديسمبر وجانفي الماضيَين. وترك انطباعا حسنا، بعد أن صنع هدفَين بِتمريرتَين حاسمتَين.

ويواجه المنتخب الوطني ودّيا نظيره ومضيفه الهولندي في الثالث من جوان المقبل، بِالملعب التابع لِنادي فينورد روتردام “دي كويب”. وهذا مؤشّر آخر على جلب بيتكوفيتش للاعبه حاج موسى إلى المونديال، الذي نقلت الصحافة الهولندية على لسانه قوله: “النشيد الوطني الجزائري يُعزف هنا في دي كويب، بينما لعبت هنا طوال العام… ألعب هذه المباراة في فناء منزلي!”.