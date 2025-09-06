بيتكوفيتش عاقب مازة بحرمانه من مواجهة بوتسوانا

بسبب وصوله المتأخر إلى مقر تربص الخضر

تفاجأت الجماهير الجزائرية لعدم إدراج إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن الألماني، ضمن تشكيلة الخضر في المباراة الأخيرة أمام بوتسوانا في تصفيات كأس العالم 2026، باعتباره يملك إمكانيات كبيرة تمكنه من التواجد في تشكيلة بيتكوفيتش خاصة بعد أن تراجع مستوى العديد اللاعبين.

وقال المدرب بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مباراة الجزائر بوتسوانا والتي انتهت بفوز الخضر بثلاثية من تسجيل عمورة وبونجاح (هدفين) أن سبب عدم تواجد مازة (لم يوضع اسمه على قائمة الاحتياط) يعود إلى المنافسة الشديدة خاصة بتواجد عدد كبير من اللاعبين الذين ينشطون في منصبه إلا أن مصدر من الفاف أكد للشروق أمس أن السبب الحقيقي هو تأخره عن موعد الالتحاق بتربص المنتخب الوطني، حيث كان لاعب باير ليفركوزن أخر لاعب يصل مقر إقامة الخضر بسيدي موسى، ولم يشارك في تدريبات يوم الإثنين التاريخ المحدد من طرف الناخب الوطني، وهو ما أثار غضب المدرب الوطني الذي فضّل “معاقبته” وعدم الاعتماد عليه في المباراة الأولى غير أنه سيكون بنسبة كبيرة في ورقة مباراة المباراة الثانية أمام غينيا غير أن إدراجه في التشكيلة الأساسية من عدمه سيكون من اختصاص المدرب الوطني.

واعتذر اللاعب مازة من المدرب وعلى وصوله المتأخر غير أن المدرب بيتكوفيتش قرر عدم الإعتماد عليه في المباراة الأولى، وهي الرسالة التي أراد بيتكوفيتش تمريرها للاعبين مفادها أن أي تأخر لأي لاعب مهما كان وزنه في الفريق سيعرف نفس العقوبة التي تعرض لها الشاب مازة.