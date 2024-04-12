بيتكوفيتش كان حاضرا في ملعب “5 جويلية”

حضر النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مساء الجمعة، وقائع مباراة اتحاد العاصمة ومُنافسه رائد بوقاعة.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار ثمن نهائي مسابقة كأس الجزائر.

وكان بيتكوفيتش مرفوقا في المنصّة الشرفية لِملعب “5 جويلية 1962″، بِمُساعده نبيل نغيز.

والتزم النّاخب الوطني الجديد في تاريخ سابق بِمُتابعة مقابلات المنافسات الوطنية، من أجل مُعاينة اللاعبين المحلّيين.

وبدأ “سماسرة” اللاعبين المحلّيين الذين لم يُسمع لهم ركزا لِفترة طويلة (نسخة جمال بلماضي تحديدا)، يُروّجون لـ “زبائنهم”، من كون بيتكوفيتش حضر أطوار هذه المباراة خصّيصا من أجل لاعبيهم.

ويُخطّط فلاديمير بيتكوفيتش من خلال مثل هذا النّوع من المتابعات، لِرسم أولى ملامح قائمة لاعبيه لِمُواجهتَي “الخضر”، داخل القواعد أمام غينيا كوناكري، وبعيدا عن الدّيار ضدّ أوغندا.

وتُجرى هاتان المقابلتان في النّصف الأوّل من جوان المقبل، بِرسم الجولتَين الثالثة والرابعة لِتصفيات كأس العالم 2026.

للإشارة، جلب فلاديمير بيتكوفيتش في ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا أواخر مارس الماضي، لاعبَين من اتحاد العاصمة، وهما: حارس المرمى أسامة بن بوط، والمدافع زين الدين بلعيد. لكنّه لم يمنح لهما فرصة المشاركة الميدانية.