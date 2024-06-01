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رياضة
أنيس حاج موسى يؤكد:

“بيتكوفيتش لم يخطئ في استدعائي”

ع. ع
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“بيتكوفيتش لم يخطئ في استدعائي”

أكد الدولي الجزائري ولاعب نادي فيتيس أرنهيم الهولندي، أنيس حاج موسى، عزمه الكبير على إثبات أحقيته بالتواجد في قائمة المنتخب الوطني تحسبا لمواجهتي غينيا وأوغندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وخلال حلوله بمطار “هواري بومدين” أمس السبت، قال حاج موسى لوسائل إعلام جزائرية: “سعيد جدا بالتواجد مرة أخرى مع المنتخب، وعليّ التأكيد أن الناخب الوطني لم يخطئ في استدعائي”.

كما رفض الموهبة الجزائرية الحديث عن غياب القائد رياض محرز عن التربص، موضحا بأن العناصر الوطنية ستحاول تقديم كل شيء من أجل الانتصار في اللقاءين وإنجاح التربص، من أجل البقاء في الطريق الصحيح.

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