بيتكوفيتش لن يحدث تغييرات كثيرة في مباراة أوغندا

"الخضر" قد يواجهون السعودية ومنتخبا إفريقيا شهر نوفمبر القادم

بعد أن ضمن المنتخب الوطني رسميا تأهله إلى نهائيات كأس العالم القادمة المقررة لولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، المقررة في الفترة ما بين من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026، يواجه رفقاء القائد محرز عصر غد الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة مساء ( 17. 00) منتخب أوغندا في مباراة قد تبدو غير مهمة غير أن الناخب الوطني أكد في آخر ندوة صحفية له أن الفوز هو الهدف الذي يسعى الجميع لتحقيقه من أجل الحفاظ على دينامية الانتصارات، وطي تصفيات كأس العالم والتفكير في كأس إفريقيا القادمة المقررة نهاية السنة.

وعن التعداد الذي سيعتمد عليه المدرب الوطني في مباراة الثلاثاء أمام أوغندا التي ستكون مصيرية للمنتخب الأوغندي على أمل المشاركة في الملحق الأفريقي، الذي من المقرر أن يضم أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني للمجموعات بأحسن ترتيب، ومنه يتأهل منتخب وحيد إلى الملحق العالمي المؤهل إلى المونديال القادم، قال مصدر مقرب من محيط المنتخب الوطني للشروق: “منذ بداية التصفيات، عاين المدرب بيتكوفيتش ما يقارب الخمسين لاعبا، واستقر على تعداد يضم أقل من 30 لاعبا، مع وضع ثلاثة لاعبين في كل منصب، وبالتالي، فإن أي تغيير سيكون من اللاعبين الذين عاينهم في فترة سابقة” ـ وأضاف محدث الشروق: “المدرب واللاعبون عازمون على إنهاء التصفيات بأكبر عدد من النقاط من أجل تحسين ترتيب الفيفا، وبداية التحضير لكأس إفريقيا القادمة المقررة بالمغرب، ومن المنتظر أن يجدد الثقة في المدافع رفيق بلغالي الذي أدى مباراة في المستوى في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الصومالي، كما سيجدد الثقة في أغلب التعداد الذي شارك في مباراة الخميس الماضي أمام المنتخب الصومالي.”

وعن حراسة المرمى فقد أظهر حارس المولودية ألكسيس قندوز أنه هو الحارس الأساسي للخضر، والمنافسة ستكون بينه وبين بن بوط والمستقدم الجديد لوكا زيدان، الذي استبعد محدثنا إقحامه في مباراة أوغندا غير أن القرار الأول والأخير يبقى بيد المدرب بيتكوفيتش.

مباراة الغد أمام أوغندا ستكون مصيرية للأوغنديين وسيلعبون من أجل تحقيق نتيجة إيجابية (الفوز أو التعادل) على أمل الذهاب إلى الدور الفاصل كأفضل المنتخبات الأربعة التي تحتل المركز الثاني في مجموعاتها بالتصفيات الأفريقية، علما أن المباراة ستلعب على الساعة الخامسة مساء بملعب المجاهد حسين أيت أحمد وبشبابيك مغلقة بسبب نفاد التذاكر في وقت قياسي.

وأسندت الفيفا مهمة إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم من جزر موريس، يتكون من السيد أحمد امتهاز هيرالال كحكم رئيسي، بمساعدة السيد أسويت تيلوك والسيد جون مارك جيف بيثيا، بينما يتولى السيد جون براندي ستيفي بايلاش مهمة الحكم الرابع.

وعلى صعيد آخر، وخلال فترة التوقف الدولي المقبل المقرر شهر نوفمبر القادم، سيخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين الأولى وبنسبة كبيرة أمام المنتخب السعودي والثانية قد تكون بالجزائر أمام منتخب إفريقي لم يكشف عنه بعد وقد يكون أحد المتأهلين إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

وبحسب مصدر مطلع من بيت الفاف فقد توصل الاتحاد السعودي لكرة القدم ونظيره الجزائري إلى اتفاق لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين وسيتم تأكيد الاتفاق لاحقا، وتتضمن هذه الاتفاقية إبرام مذكرة تفاهم لدعوة منتخب إفريقي وسيتكفل الاتحاد السعودي بجميع تكاليف السفر والإقامة في السعودية للمنتخب الجزائري والمنتخب الأفريقي الذي سيواجه الخضر.