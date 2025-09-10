بيتكوفيتش مطالب بثورة لاعبين وأفكار تكتيكية جديدة

منهم عبداللي وبوعناني وغزال ومراح ومازة

لو قُدّر أن بُرمجت مباراة السودان القادمة بعد شهر في أكتوبر في الجزائر، كما يُشاع، فإن بيتكوفيتش ستسنح له فرصة من ذهب في شهر أكتوبر في مباراتي الصومال وأوغندا داخل الديار لأجل القيام بتغييرات جذرية أو عملية جراحية دقيقة لأجل بعث المنتخب الجزائري، الذي أحسسنا في مواجهة منتخبي بوتسوانا وغينيا بأنه كان مخدرا فعلا.

مواجهة الصومال في الجزائر هي أسهل مباراة يمكن تصور لعبها، وهي لا تحتاج لا لحزم ولا للحيطة وأي لاعبين يختارهم المدرب بإمكانهم الفوز وبالثقيل، لأن الفارق ما بين المنتخبين شاسع جدا، ومن المفروض أن يتأهل فيها المنتخب الوطني في ربع الساعة الأول من المباراة، ليجعل من مواجهة الصومال وبعدها أوغندا مختبر يجرب فيه عديد من اللاعبين دفعة واحدة، وأن يقدم أفكارا جديدة في الدفاع بعد أن غاب اجتهاده وأفكاره، فبقي يجتر لاعبين يبدو أن القطار قد فاتهم وصرنا نخشى دهسه آمال الجزائريين.

القول بأن الكرة الإفريقية تطورت مغالطة كبيرة، فالصومال مازال عاجزا عن التأهل لنهائيات كأس إفريقيا، وبوتسوانا غير قادر على امتلاك لاعب في الدرجة الثانية في أوربا، ومع ذلك يتم الحديث عن تطور الكرة في القارة السمراء، حيث لا تطور سوى لدى المنتخبات التي تمتلك ترسانة من اللاعبين من المنتج الأوروبي أو الاحتراف الأوربي.

بيتكوفيتش لا يجب أن يسجن نفسه في هدفه، وهو تأهيل الخضر للمونديال، فبالصيغة الجديدة لم يعد التأهل هدفا، بل التألق هناك هو الهدف، وعليه، كما يفكر في نفسه وأهدافه، يفكر أيضا في مستقبل المنتخب الوطني، وألا يبقى متمسكا بلاعبين، بعضهم شارك في مونديال 2014 وهم يحملون معهم الأحلام فقط.

أمام المدرب مجموعة من اللاعبين لم يحصلوا على فرصتهم ومنهم عبداللي، الذي بإمكانه أن يُحيي خط الوسط الذي خرج ولم يعد، إضافة إلى بوعناني صاحب الـ 20 سنة المتنقل إلى الفريق التاريخي العريق شتوتغارت، دون نسيان رشيد غزال الذي يقل سنا عن محرز وبلايلي وماندي وبونجاح، حيث انضم لنادي ليون الذي تدرج فيه ويطمح في لعب مرحلة ذهاب مثالية ليشارك مع الخضر في المونديال القادم، كما شارك شقيقه عبد القادر في مونديال 2010.

وعلى الاتحادية التي أضاعت أوليز ومغناس وشرقي، أن تتحرك لجلب خليص مراح صانع ألعاب ليون وهو شاب في الـ 18 سنة من العمر، ومن اللعب كأساسي في مباراة أوغندا مثلا بعد تأكيد التأهل سيكون خطوة لكسب الجزائر لاعبا لا يقل عن بن ناصر ومحرز في زمنهما الوردي.

في مباراة غينيا وقبلها أمام المنتخب البوتسواني، اكتشف عشاق الخضر أن المرض ليس في الحارس أو الدفاع فقط، بل في كل الخطوط، والتحرك السريع ضروري، لأن المناصرين يريدونها كأس أمم إفريقيا قوية ينافس فيها منتخبهم، لا أن يبحث فيها عن المشاركة المحترمة ثم يغادر ببلوغ ثمن النهائي.