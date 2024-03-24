بيتكوفيتش مطالب بوضع حد لاحتجاجات اللاعبين الزائدة

أصبحت بارزة ويجب إيقافها:

استحسنت الجماهير الجزائرية العريضة، خرجة المنتخب الوطني أمام المنتخب البوليفي، في أول امتحان للناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، على رأس العارضة الفنية للمنتخب، بالنظر لعدة إيجابيات لمسها المشاهدون في المواجهة، على غرار التنوع في اللعب الهجومي، وتحرر اللاعبين من خلال طريقة اللعب مقارنة بالسنوات الماضية.

في المقابل، سيكون المدرب بيتكوفيتش، أمام مهمة صعبة في ما يخص تحسين بعض النقاط التي وجب تفاديها مستقبلا، ولعل أبرز نقطة لاحظها الجمهور الرياضي في السنوات الأخيرة، هي النرفزة الزائدة وشدة الاحتجاجات على حكام اللقاءات، حتى أصبحت واضحة لكل المتابعين وأثرت بشكل كبير على النتائج في بعض المواجهات، لتتضح جليا في لقاء ودي أمام بوليفيا، والنرفزة الكبيرة لبعض اللاعبين على حكم المباراة، في صورة وجب العمل عليها مستقبلا.

وينتظر عشاق “الخضر” من المدرب الجديد، إعادة الاعتبار للمنتخب والتخلص من السلبيات، وإيجاد الحلول في الشق الدفاعي خاصة، بالنظر للأخطاء الكثيرة التي أصبح يقع فيها قلبي الدفاع، آخرها ثنائية المنتخب البوليفي، التي كان سببها ماندي في الهدف الأول، وعدم التفاهم في الهدف الثاني، وهو ما يؤكد على أن الورشة الدفاعية ستكون الشغل الشاغل بيتكوفيتش في المستقبل.