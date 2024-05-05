بيتكوفيتش معجب كثيرا بهيكلة مولودية الجزائر

في زيارته الختامية للأندية الوطنية

قام مدرب المنتخب الوطني الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش، بزيارة تدريبات العديد من الأندية الجزائري منذ استلامه المشعل خلفا للمدرب السابق جمال بلماضي، حيث قام السويسري بتشجيع كل أندية المحترف الأول، وحث اللاعبون على ضرورة العمل من أجل التواجد في المنتخب الوطني في الفترة القادمة.

وختم التقني السويسري زياراته بفريق مولودية الجزائر، أين حضر تدريبات متصدر ترتيب البطولة بمركز تدريبات الفريق بزرالدة، وأعجب كثيرا هيكلة النادي، وما يحوزه المركز من ملاعب تدريب وقاعة للمحاضرات، بالإضافة إلى قاعات للرياضة وقاعة للاسترجاع، بالإضافة إلى التجهيزات والمعدات التي يستفيد منها لاعبو المولودية.

وأبدى الناخب الوطني إعجابه الكبير بهيكلة عميد الأندية الجزائرية، مؤكدا لمقربيه عدم اندهاشه مما يقدمه في البطولة الوطنية هذا الموسم، بالنظر لما يحوزه النادي وحالة الاستقرار التي يتمتع بها سواء إداريا وفنيا، أم حتى في الإمكانيات المادية واللوجيستيكية، خاصة مركز تدريبات زرالدة، والذي اعتبره الجميع نسخة مصغرة عن مركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات الوطنية.

يذكر، أن مولودية الجزائر هو الفريق الوحيد الذي استقبل الناخب الوطني بيتكوفيتش، في مركزه التدريبي الخاص، عكس الأندية الأخرى التي استقبلته في الملاعب الكبيرة، أو الملاعب الرئيسية التي تجرى عليها مختلف لقاءات البطولة، ما يجعل الأندية الكبيرة الأخرى، مطالبة في إيجاد حل والتركيز على بناء مركز خاص بالفريق، من أجل العمل بأكثر احترافية، واستقرار من أجل حصد نتائج جيدة على الصعيدين الوطني والقاري.