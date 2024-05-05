-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
في زيارته الختامية للأندية الوطنية

بيتكوفيتش معجب كثيرا بهيكلة مولودية الجزائر

طارق. ب
  • 215
  • 0
بيتكوفيتش معجب كثيرا بهيكلة مولودية الجزائر

قام مدرب المنتخب الوطني الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش، بزيارة تدريبات العديد من الأندية الجزائري منذ استلامه المشعل خلفا للمدرب السابق جمال بلماضي، حيث قام السويسري بتشجيع كل أندية المحترف الأول، وحث اللاعبون على ضرورة العمل من أجل التواجد في المنتخب الوطني في الفترة القادمة.

وختم التقني السويسري زياراته بفريق مولودية الجزائر، أين حضر تدريبات متصدر ترتيب البطولة بمركز تدريبات الفريق بزرالدة، وأعجب كثيرا هيكلة النادي، وما يحوزه المركز من ملاعب تدريب وقاعة للمحاضرات، بالإضافة إلى قاعات للرياضة وقاعة للاسترجاع، بالإضافة إلى التجهيزات والمعدات التي يستفيد منها لاعبو المولودية.

وأبدى الناخب الوطني إعجابه الكبير بهيكلة عميد الأندية الجزائرية، مؤكدا لمقربيه عدم اندهاشه مما يقدمه في البطولة الوطنية هذا الموسم، بالنظر لما يحوزه النادي وحالة الاستقرار التي يتمتع بها سواء إداريا وفنيا، أم حتى في الإمكانيات المادية واللوجيستيكية، خاصة مركز تدريبات زرالدة، والذي اعتبره الجميع نسخة مصغرة عن مركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات الوطنية.

يذكر، أن مولودية الجزائر هو الفريق الوحيد الذي استقبل الناخب الوطني بيتكوفيتش، في مركزه التدريبي الخاص، عكس الأندية الأخرى التي استقبلته في الملاعب الكبيرة، أو الملاعب الرئيسية التي تجرى عليها مختلف لقاءات البطولة، ما يجعل الأندية الكبيرة الأخرى، مطالبة في إيجاد حل والتركيز على بناء مركز خاص بالفريق، من أجل العمل بأكثر احترافية، واستقرار من أجل حصد نتائج جيدة على الصعيدين الوطني والقاري.

مقالات ذات صلة
فريق “عوّار” يرهن حظوظه أوروبيا

فريق “عوّار” يرهن حظوظه أوروبيا

الجزائري ياسين حمزة يفوز بالمرحلة الرابعة من طواف البنين

الجزائري ياسين حمزة يفوز بالمرحلة الرابعة من طواف البنين

الجائزة الكبرى لدوشانبي.. المصارعة الجزائرية بلقاضي تحقق الميدالية البرونزية

الجائزة الكبرى لدوشانبي.. المصارعة الجزائرية بلقاضي تحقق الميدالية البرونزية

حيماد عبد اللي على رادار نيس وأندرلاخت

حيماد عبد اللي على رادار نيس وأندرلاخت

هؤلاء هم صحافيو الزمن الجميل الذين رافقوا جيل الثمانينيات

هؤلاء هم صحافيو الزمن الجميل الذين رافقوا جيل الثمانينيات

الاتحاد الفلسطيني يسعى لطرد إسرائيل من “فيفا”

الاتحاد الفلسطيني يسعى لطرد إسرائيل من “فيفا”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد