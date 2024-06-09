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رياضة

بيتكوفيتش مُرتاح لِسَببَين

علي بهلولي
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بيتكوفيتش مُرتاح لِسَببَين
ح.م

أبدى النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مساء الأحد شيئا من الارتياح، عشية مواجهة الفريق الأوغندي.

وأجرى “الخضر” أوّل وآخر حصّة تدريبية مساء الأحد، بِالملعب الوطني “نيلسون مانديلا” بِالعاصمة الأوغندية كامبالا، وهو مسرح المواجهة.

وجاء ارتياح بيتكوفيتش بِسبب درجة الحرارة المعتدلة (23)، وتنظيم المباراة تحت الأضواء الكاشفة (السابعة مساءً بِالتوقيت المحلي/ الخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري).

ودأب “مُحاربو الصّحراء” على خوض المقابلات الرّسمية في ملاعب القارة السّمراء، بعد الظهيرة، وتحت حرّ شديد ورطوبة عالية.

وشارك كلّ اللاعبين (24) في مران المنتخب الوطني بِكامبالا، وقد دام نحو ساعة من الزّمن، وخُصّص للجانبَين التكتيكي والفني.

وسيرتدي زملاء ياسين بن زية زيّا أبيضَ هذا الإثنين، نظير لباس أصفر وتبّان أسود للأوغنديين.

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