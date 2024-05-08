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رياضة

بيتكوفيتش يتفقد ملعب نيلسون مانديلا ببراقي (فيديو)

عمر سلامي
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بيتكوفيتش يتفقد ملعب نيلسون مانديلا ببراقي (فيديو)
ح.م
الناخب الوطني بيتكوفيتش

زار الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش رفقة مساعديه، ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، للاطلاع على وضعية أرضية الميدان.

وتفقد بيتكوفيتش خلال تواجده بملعب براقي، حالة العشب الطبيعي لأرضية الميدان، بما أن المنتخب الوطني سيستقبل في خرجته المقبلة، منتخب غينيا، بذات الملعب، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، مقطع فيديو يظهر معاينة الناخب الوطني لأرضية الميدان، قبل أن يغادر الملعب.

وتنقل الناخب الوطني، الثلاثاء، إلى ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، وحضر التدريبات التي أجراها شباب بلوزداد، بملحق الملعب.

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