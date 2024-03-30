بيتكوفيتش يجتمع باللاعبين والدفاع هاجس الجميع

في لقاء تقييمي مع اللاعبين بعد نهاية التربص

اجتمع المدرب الجديد للمنتخب الجزائري المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش بلاعبي منتخب الجزائر عقب نهاية الدورة الدولية الودية، والتي واجه فيها منتخبي بوليفيا وانتهت بفوز بنتيجة 2-1 وتعادل 2-2 أمام جنوب إفريقيا حيث فضل الحديث إليهم عن كل ما جرى في أول تربص له مع التشكيلة الوطنية.

بدأ بيتكوفيتش حديثه في الاجتماع التقييمي الذي عقده مع لاعبيه في المركز التقني “سيدي موسى”، بحسب ما أكده موقع “وين وين”، بشكره لهم على التزامهم المثالي طوال أيام التربص الذي جرى في أحسن الظروف، وإظهارهم احترافية كبيرة في التعامل مع الجهاز الفني وبين بعضهم البعض، وانضباطهم الواضح في تنفيذ جميع التعليمات، بالإضافة إلى قيام لاعبي الخبرة بمساعدة الوافدين الجدد في التأقلم مع المجموعة بسرعة، وهو ما خلق أجواءً رائعة بين اللاعبين.

كما تطرق المدرب السويسري للجوانب الفنية والتكتيكية، وأهم ما استخلصه من مباراتي بوليفيا وجنوب أفريقيا، حيث أثنى على لاعبيه كثيرًا بعد تقديمهم لمستوى جيد، واللعب بالطريقة التي أرادها منهم، خصوصًا مع إظهارهم روحًا عالية في كلتا المباراتين والعودة في النتيجة في أكثر من مناسبة، وهو ما يعد مكسبًا حقيقيًّا يوضح الشخصية القوية التي تمتلكها المجموعة التي يعمل معها.

وأبدى المدرب السابق للمنتخب السويسري ونادي لاتسيو الإيطالي، عدم رضاه عن المستوى الدفاعي في المباراتين، حيث تلقت فيهما شباك الخضر 5 أهداف كاملة، حيث شدد بيتكوفيتش على أن المسؤولية يتحملها الجميع وليس لاعبي خط الدفاع فقط، وأنه ينتظرهم عمل كبير في قادم المعسكرات لتصحيح كل الأخطاء.

وفي ختام حديثه، وجه بيتكوفيتش تحذيرًا واضحًا لكل لاعبي منتخب الجزائر، قبل الموعد القادم الذي سيكون في شهر جوان القادم، والذي سيلعب فيه محاربو الصحراء أمام غينيا وأوغندا في إطار تصفيات كأس العالم 2026، حيث أكد لهم أنه في التربص المقبل سوف يستدعى 23 لاعبًا فقط، عكس ما حدث في المعسكر الحالي الذي وجه فيه الدعوة لـ32 لاعبًا من أجل التعرف إليهم بشكل جيد.

وأكد المدرب الجديد للخضر أنه سوف يتابع جميع اللاعبين بشكل دقيق خلال الفترة المقبلة، وأن كل لاعب أمامه متسع من الوقت لكي يظهر أفضل ما لديه مع فريقه، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد القائمة التي ستكون حاضرة لخوض المباراتين القادمتين. جدير بالذكر، أن منتخب الجزائر سيخوض في معسكر شهر جوان القادم مباراتين في غاية الأهمية ضد غينيا وأوغندا على التوالي، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

من جهته، قال المدرب المساعد نبيل نغيز في تصريحات إذاعية إنه من الصعب أن يقوم بتقييم كلي خاص باللقاءين الوديين أو التربص، لأن كل شيء كان جديدا على حد قوله.

مؤكدا أن التربص دام لـ 10 أيام، ولقد أجرينا سبع حصص تدريبية، خصصت خمس منها للجانب النظري وذلك من أجل أن يتعرف أعضاء الطاقم الفني على اللاعبين”.

وأضاف في هذا الصدد: “التربص كان موفقا إلى حد بعيد، صحيح أن البداية كانت صعبة بسبب عامل اللغة، ولكن كل شيء جرى في ما بعد على ما يرام، وكل يوم كان يمر عن التربص يزداد فيه الانسجام والتواصل”.

وأشار نغيز بأن التقني البوسني ارتأى توجيه الدعوة للمدافع مداني محمد الأمين الناشط في شباب قسنطينة على حساب أيوب عبد اللاوي، من أجل تجريبه. ويرى نغيز بأن مداني كسب نقاطا عديدة مع المدرب بيتكوفيتش الذي بدا راضيا عليه عقب مواجهة جنوب إفريقيا، بحكم أنها المباراة الأولى مع الاشكيلة الوطنية. وأكد نغيز أن بيتكوفيتش يعرف جيدا إمكانات زين الدين بلعيد وشاهده في مباراة البطولة.