بيتكوفيتش يجلب 4 لاعبين جدد

استدعى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الخميس، 4 لاعبين جدد، تأهّبا لِخوض مواجهتَي “الخضر” أمام فريقَي الصومال وأوغندا بِرسم آخر جولتَين من تصفيات كأس العالم 2026.

وتُجرى المقابلتان بِوهران وتيزي وزو، في الـ 9 والـ 14 من أكتوبر الحالي، على أن ينطلق التربص بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى مساء الإثنين المقبل.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه بعد ظهيرة الخميس، بِقاعة المحاضرات “محمد صلاح” التابعة لِملعب “نيسلون مانديلا” بِبراقي، عدّد بيتكوفيتش أسماء الوافدين الجدد في: الحارس لوكا زيدان (27 سنة/ غرناطة من القسم الثاني الإسباني)، والمدافعين رفيق بلغالي (23 سنة/ هيلاس فيرونا الإيطالي)، ومهدي دورفال (24 سنة/ باري من القسم الثاني الإيطالي)، وسمير شرقي (26 سنة/ نادي باريس الفرنسي).

كما سُجّلت عودة كلّ من: متوسط الميدان آدم زرقان، والمهاجمَين بدر الدين بوعناني وأمين شياخة.

ومقارنة بِالمحطة الدولية لِشهر سبتمبر الماضي، استغنى الناخب الوطني عن 7 لاعبين، وهم: الحارس زكريا بوحلفاية، والمدافعين يوسف عطال وأحمد توبة ونوفل خاسف، ومتوسّطَي الميدان رامز زروقي وحسام عوار، والمهاجم سعيد بن رحمة. لِأسباب تراوحت بين الإصابة وتراجع المستوى الفني وتجريب عاصر جديدة.