بيتكوفيتش يحدد رهانات الجزائر أمام الأرجنتين: فرض الأسلوب واللعب بروح جماعية

أكد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش أن المنتخب الجزائري سيدخل مواجهته أمام الأرجنتين بهدف المنافسة وتقديم أداء يعكس طموحات الكرة الجزائرية، مشدداً على أن “الخضر” سيعتمدون على هويتهم الكروية وأسلوبهم الخاص بدلاً من التركيز على مراقبة أسماء محددة في صفوف المنافس.

وأوضح بيتكوفيتش، خلال الندوة الصحفية التي سبقت المباراة، أن الطاقم الفني لا يبني خططه على إيقاف لاعب بعينه، قائلاً: “طوال مسيرتي التدريبية لم أبنِ خططي على مراقبة لاعب واحد، بل أفضل التركيز على فرض هويتنا الكروية وأسلوبنا داخل أرضية الميدان”.

وأشار المدرب الوطني إلى أن المنتخب الأرجنتيني، بفضل إمكاناته الفردية والجماعية، يملك العديد من الحلول التي تسمح له بصناعة الفارق في مختلف فترات اللقاء، مؤكداً أن الجهاز الفني الجزائري قام بدراسة جميع الاحتمالات المتعلقة بالمواجهة، بما فيها إمكانية مشاركة المهاجمين لاوتارو مارتينيز أو جوليان ألفاريز ضمن التشكيلة الأساسية.

وشدد بيتكوفيتش على جاهزية لاعبي المنتخب الوطني لخوض هذا الموعد من الناحيتين البدنية والفنية، مؤكداً أن التحضيرات تمت في ظروف جيدة وأن المجموعة تدخل المباراة بثقة ورغبة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى منتخبات العالم وحامل لقب كأس العالم.

وأكد الناخب الوطني أن المشاركة الجزائرية في البطولة لا تقتصر على الحضور فقط، بل تهدف إلى تقديم مستوى يليق بتاريخ المنتخب وطموحات الجماهير، مضيفاً أن اللاعبين مطالبون بالتحلي بالروح الجماعية والالتزام التكتيكي من أجل مواجهة منافس من العيار الثقيل.

وفيما يتعلق بالعوامل المناخية، أوضح بيتكوفيتش أن الأجواء الحارة لن تشكل عائقاً أمام المنتخب الجزائري، بالنظر إلى تعود اللاعبين على هذه الظروف، مشيراً إلى أن إقامة المباراة ليلاً قد تساعد على تقديم مردود أفضل.

وختم الناخب الوطني تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق النجاح في المنافسات الكبرى يتطلب العمل والانضباط والتنظيم، وليس الاعتماد على الحظ، مؤكداً أن لاعبي المنتخب سيدافعون عن ألوان الجزائر بكل قوة ويسعون إلى تشريف الراية الوطنية في مواجهة الأرجنتين.