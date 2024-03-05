بيتكوفيتش يرحّب بالنقد ويعيد الندوات الصحفية إلى طبيعتها!

مقارنة بالأجواء التي كانت تسودها سابقا

سارت الندوة الصحفية التي عقدها المدرب الوطني الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش، أول أمس الإثنين، بقاعة المحاضرات لملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، بطريقة سلسة وجرت في هدوء تام، ولم تشهد أي مشاحنات أو خروج عن النص، مثل ما كان يحدث خلال السنوات الأخيرة في جل الندوات الصحفية للناخب الوطني السابق جمال بلماضي.

لأول مرة منذ سنوات، لم تحدث أي مناوشات ولم يتصارع منشط الندوة الصحفية، المدرب الوطني الجديد بيتروفيتش مع أي صحفي حاضر، وأجاب بصدر رحب على جميع الأسئلة التي طرحت عليه، أعجبته أو لم تعجبه.

أكثر من ذلك، أكد بيتروفيتش أنه يتقبل كل الانتقادات التي توجه له، وقال في هذا الصدد: “لا يوجد أي مشكلة من هذه الناحية وأتقبل الانتقادات بصفة عادية”، وهذا بعد ما طلب منه أحد الزملاء رأيه في الانتقادات التي توجه له بسبب عدم امتلاكه خبرة ولا تجربة في افريقيا، اعتبارا أن المنتخب الوطني سيكون أول منتخب إفريقي سيشرف عليه في مسيرته التدريبية.

إلى ذلك، أضاف المدرب السويسري: “سيكون من غير الطبيعي عدم التعرض للانتقاد، يجب أن نقبل ذلك، وبما أننا في هذا المجال فالآراء بالتأكيد ستكون مختلفة، نحن بشر ولكل منا أخطاؤه”.

من جهة أخرى، وبخصوص تعامله مع ضغط المباريات، أوضح بيتكوفيتش أن ذلك أمرا عادي في كرة القدم، لكنه بالمقابل ضد الضغط السلبي: “أنا معتاد على الضغط وهذا أمر طبيعي تماماً في كرة القدم، العمل بدون ضغوط ليس أمراً طبيعياً، كما لا تخيفني قضية أنني سأعيش أول تجربة في افريقيا، لقد تعاملت باعتباري مدرباً مع العديد من اللاعبين الإفريقيين وعدد منهم يلعب في أوروبا، وكرة القدم هي لعبة دولية ولم يعد هذا الأمر مشكلة”. قال مدرب الخضر الجديد الذي أوضح أيضا: “لا أحب الضغط السلبي وأنا ضد كل من يمارس الضغط السلبي على المنتخب الوطني”.