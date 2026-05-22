بيتكوفيتش يرفض طلب نيس

إدارة نادي نيس الفرنسي طلبت رسميًا الاحتفاظ ببوداوي إلى غاية 29 ماي للمشاركة في مباراتي تفادي الهبوط أمام سانت إيتيان، لكن بيتكوفيتش رفض الطلب بشكل قاطع، وأصرّ على التحاق اللاعب بمعسكر “الخضر” يوم 25 ماي، معتبرًا إياه عنصرًا أساسيًا في مشروعه التكتيكي وخط الوسط. المدرب السويسري استند أيضًا إلى قوانين “فيفا” التي تُلزم الأندية بتسريح اللاعبين الدوليين قبل موعد التحضيرات الخاصة بالمونديال.

…ويوافق على طلب فولسبورغ

وافق بيتكوفيتش على طلب نادي فولفسبورغ الألماني بالإبقاء على عمورة للمشاركة في مواجهتي نادي بادربورن الحاسمتين لتفادي الهبوط من “البوندسليغا”، خاصة أن اللاعب سيكون قادرًا على الالتحاق مباشرة بمعسكر المنتخب فور نهاية المواجهة الثانية.