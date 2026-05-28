بيتكوفيتش يرفع نسق التدريبات قبل ودية هولندا

بيتكوفيتش خلال تدريبات "الخضر"

رفع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، نسق تدريبات “الخضر”، قبل المواجهة الودية الأولى أمام هولندا.

وشرع المنتخب الجزائري، بداية من الإثنين الماضي في تربصه التحضيري تحسبا للمشاركة في كأس العالم 2026 .

وخلال اليوم الثاني من التربص، خاض لاعبو المنتخب الجزائري حصتين تدريبيتين.

وجرت الحصة التدريبية الأولى، صبيحة الثلاثاء وخصصت لتقوية العضلات واسترجاع اللياقة البدنية، بينما جرت الحصة الثانية بعد العصر حيث تم التركيز خلالها على الجانب الفني-التكتيكي”.

وبعد نهاية البرنامج الخاص بيوم الثلاثاء، استفاد اللاعبون من يوم راحة حر، لقضاء عيد الأضحى مع الأقارب، وحدد موعد العودة إلى المركز التقني بسيدي موسى، بالساعة العاشرة ليلا من سهرة الأربعاء.

ويستأنف المنتخب الوطني الحميس، تحضيراته للودية الأولى أمام هولندا والمرتقبة يوم الأربعاء المقبل 3 جوان، بملعب روتردام، بداية من الساعة الثامنة إلا ربع.

وسيكشف الناخب الوطني، قائمة اللاعبين الـ26 المعنيين بلعب مونديال 2026، وذلك خلال ندوة صحفية يعقدها الأحد، بملعب “نيلسون مانديلا” بالجزائر العاصمة.

كيفن كيرخوف باق مع شارلوروا إلى غاية 2028

