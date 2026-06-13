بيتكوفيتش يركز على الجانب التكتيكي تحسبا لمواجهة الأرجنتين

أجرى المنتخب الوطني، صبيحة أمس الجمعة، حصة تدريبية جديدة في إطار تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2026.

وانطلقت الحصة بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا بمركب روك تشالك بارك بلورانس، المنشأة التابعة لجامعة كانساس، بمشاركة جميع اللاعبين المعنيين بالمنافسة.

وركز الناخب الوطني بيتكوفيتش على الجانبين التقني والتكتيكي، بهدف تعزيز الانسجام بين اللاعبين ووضع اللمسات الأخيرة تحسبا للمباراة الأولى أمام الأرجنتين.

وشهدت الحصة التدريبية عودة المدافع رامي بن سبعيني إلى أجواء التدريبات.