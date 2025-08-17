-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بيتكوفيتش يستدعي حارس وفاق سطيف لتربص شهر سبتمبر

عمر سلامي
  • 79
  • 0
بيتكوفيتش يستدعي حارس وفاق سطيف لتربص شهر سبتمبر
ح.م
الحارس طارق بوسدر

قرّر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، استدعاء حارس وفاق سطيف، طارق بوسدر، لتربص شهر سبتمبر.

وأعلن فريق وفاق سطيف عبر صفحته الرسمية عن تلقي الحارس بوسدر الدعوة، تحسبا لمباراة بوتسوانا، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد الحارس بوسدر مع المنتخب المحلي، الذي يشارك حاليا في بطولة أمم إفريقيا للمحليين “الشان”.

وسيخوض المنتخب الوطني مبارتين حاسمتين في تصفيات مونديال 2026، خلال شهر سبتمبر.

ويستضيف “الخضر” بوتسوانا، في الرابع من سبتمبر المقبل، ثم يواجه غينيا في الثامن من نفس الشهر بالمغرب.

مقالات ذات صلة
اتحاد العاصمة يفوز وديا على مستقبل الرويسات

اتحاد العاصمة يفوز وديا على مستقبل الرويسات

مدرب مرسيليا يُرهق كاهل غويري بِمُهمّتَين

مدرب مرسيليا يُرهق كاهل غويري بِمُهمّتَين

هناك أطراف أرادت تحطيمي وهذا سر تسميتي مارادونا الجزائر

هناك أطراف أرادت تحطيمي وهذا سر تسميتي مارادونا الجزائر

مصطافون يتجوّلون في المدن الساحليّة بلباس البحر.. !

مصطافون يتجوّلون في المدن الساحليّة بلباس البحر.. !

سليماني يعود إلى شباب بلوزداد

سليماني يعود إلى شباب بلوزداد

مدرب نيس يُوضّح مصير بوداوي

مدرب نيس يُوضّح مصير بوداوي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد