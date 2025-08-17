بيتكوفيتش يستدعي حارس وفاق سطيف لتربص شهر سبتمبر

قرّر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، استدعاء حارس وفاق سطيف، طارق بوسدر، لتربص شهر سبتمبر.

وأعلن فريق وفاق سطيف عبر صفحته الرسمية عن تلقي الحارس بوسدر الدعوة، تحسبا لمباراة بوتسوانا، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد الحارس بوسدر مع المنتخب المحلي، الذي يشارك حاليا في بطولة أمم إفريقيا للمحليين “الشان”.

وسيخوض المنتخب الوطني مبارتين حاسمتين في تصفيات مونديال 2026، خلال شهر سبتمبر.

ويستضيف “الخضر” بوتسوانا، في الرابع من سبتمبر المقبل، ثم يواجه غينيا في الثامن من نفس الشهر بالمغرب.