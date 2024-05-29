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رياضة

بيتكوفيتش يستدعي سعيود لتربص جوان

عمر سلامي
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بيتكوفيتش يستدعي سعيود لتربص جوان
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أمير سعيود

أعلن نادي الرائد السعودي عن استدعاء لاعبه أمير سعيود للتربص المقبل للمنتخب الجزائري.

وقال نادي الرائد السعودي عبر حسابه على منصة إكس: “استدعى الجهاز الفني بمنتخب الجزائر لاعب نادي الرائد أمير سعيود للانضمام للمنتخب خلال تصفيات أمم افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 “.

وتوّج أمير سعيود مع منتخب المحليين بكأس العرب في قطر سنة 2021، ولم تمنح له أي فرصة مع المنتخب الأول في عهد الناخب الوطني السابق جمال بلماضي.

ويدخل المنتخب الجزائري في تربص بداية من الاثنين المقبل، تتخلله مبارتان أمام غينيا وأوغندا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات مونديال 2026 .

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