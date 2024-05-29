بيتكوفيتش يستدعي سعيود لتربص جوان

أعلن نادي الرائد السعودي عن استدعاء لاعبه أمير سعيود للتربص المقبل للمنتخب الجزائري.

وقال نادي الرائد السعودي عبر حسابه على منصة إكس: “استدعى الجهاز الفني بمنتخب الجزائر لاعب نادي الرائد أمير سعيود للانضمام للمنتخب خلال تصفيات أمم افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 “.

🇩🇿| استدعى الجهاز الفني بمنتخب الجزائر لاعب نادي #الرائد امير سعيود للانضمام للمنتخب خلال تصفيات أمم افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 م pic.twitter.com/XeNZd9xuWE — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) May 28, 2024

وتوّج أمير سعيود مع منتخب المحليين بكأس العرب في قطر سنة 2021، ولم تمنح له أي فرصة مع المنتخب الأول في عهد الناخب الوطني السابق جمال بلماضي.

ويدخل المنتخب الجزائري في تربص بداية من الاثنين المقبل، تتخلله مبارتان أمام غينيا وأوغندا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات مونديال 2026 .