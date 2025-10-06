-- -- -- / -- -- --
بيتكوفيتش يستنجد بِلاعب جديد

ح.م
زين الدين بلعيد (في الوسط) قبيل مواجهة المضيّف الأوغندي في جوان 2024.

يغيب اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين توغاي عن مواجهتَي “الخضر” أمام الصومال وأوغندا، لِحساب آخر جولتَين من تصفيات كأس العالم 2026.

وتُجرى المقابلتان هذا الخميس والإثنين الموالي، بِوهران وتيزي وزو على التوالي.

وكان المدافع توغاي قد سقط في فخّ الإصابة، خلال خوضه مباراة لِناديه الترجي التونسي.

واستنجد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مساء الإثنين، بِمدافع شبيبة القبائل زين الدين بلعيد.

زين الدين بلعيد الذي يبلغ من العمر 26 سنة، سبق له خوض 3 مقابلات دولية مع “الخضر”، إحداها أمام المضيف الأوغندي شهر جوان 2024 في تصفيات المونديال، وبصفة لاعب بديل.

وفي الموسم الجديد، شارك بلعيد في 7 لقاءات لِناديه شبيبة القبائل، وفي منصب أساسي، لِحساب مسابقتَي البطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا.

وكان يُفترض أن يخوض هذا اللاعب ودّيتَي المنتخب الوطني المحلي أمام فلسطين، في الـ 9 والـ 13 من أكتوبر الحالي، قبل استلام دعوة بيتكوفيتش.

بِدوره ولِتعويض بلعيد، استنجد مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة، بمدافع اتحاد العاصمة حسين دهيري.

