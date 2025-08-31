بيتكوفيتش يشدّد على الصّرامة والانضباط.. ويخطّط لحسم بطاقة المونديال هذا الشهر

منتخب بوتسوانا يحلّ بالجزائر يوم الثلاثاء تحسبا لمواجهة "الخضر"

يُخطّط مدرّب المنتخب الوطني، السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، لحسم بطاقة التأهّل إلى كأس العالم 2026 الشهر الحالي، من خلال الإطاحة بمنتخبي بوتسوانا وغينيا، وهو الأمر الذي سيُمكّن المنتخب الوطني من حصد21 نقطة قبل جولتين من اختتام التصفيات المونديالية، وهو مؤشّر إيجابي للتواجُد في العرس الكروي العالمي القادم الذي سيجري في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية العام المقبل.

ومن المنتظر أن يكون المدرّب بيتكوفيتش صارمًا في التربّص الحالي من خلال تشديد اللّهجة مع لاعبيه وحثّهم على ضرورة كسب كامل الزّاد في موعدي بوتسوانا وغينيا، كما سيعمل التقني السويسري على تجهيز لاعبيه من الناحية النفسية، ومن ثمّة وضعهم في إطار إيجابي يُساهم في تحقيق التأهل إلى المونديال الذي يفتتحُ أحضانه للتشكيلة الوطنية أكثر من أي وقت مضى.

ويباشرُ المنتخب الوطني، اليوم، تحضيراته للمواجهتين المزدوجتين لحساب تصفيات كأس العالم 2026 المقرّرة في الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، أمام منتخبي بوتسوانا وغينيا يومي 4 سبتمبر و8 من ذات الشهر على التوالي، بمركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، حيث ينتظر المدرّب بيتكوفيتش وصول التعداد في نفس يوم انطلاق التربّص لمباشرة الأمور الجدية لتجهيز لاعبيه نفسياً من أجل تحقيق ما سطّره التقني السويسري ومعاونيه في الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يكون اللاعب فارس شايبي، لاعب آينتراخت فرانكفورت، أوّل الملتحقين بتربص المنتخب الوطني،حيث سيصل صباحا إلى مطار هواري بومدين، يليه 14 لاعبا يصلون من باريس، ويكون رياض محرز وحسام عوار، اللذان ينشطان في البطولة السعودية أخر الملتحقين، علما أن بعض اللاعبين يتواجدون مع عائلتهم بالجزائر على غرار عطال وبونجاح، توغاي وبلايلي، وسيلتحقون مباشرة بتربص سيدي موسى،حيث ستجرى اليوم الاثنين مساء للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين.

ومعلوم أنّ المنتخب الوطني سيلاقي نظيره البوتسواني بتاريخ الرابع من سبتمبر الحالي، لحساب الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026، على ملعب “حسين آيت أحمد” في لقاء مهم بالنسبة للتشكيلة الوطنية قبل السفر إلى مدينة الدار البيضاء في المغرب لمواجهة نظيره الغيني يوم 8 من الشهر الجاري، علمًا أنّ المنتخب الوطني يحتلُّ صدارة المجموعة السابعة بـ 15 نقطة قُبيل أربع جولات من إختتام التصفيات متبوعًا بمنتخب الموزمبيق في الصف الثاني برصيد 12 نقطة.

هذا، ومن المنتظر أن يُشرك المدرّب بيتكوفيتش تشكيلة تضمّ خليطًا من الأساسيين والاحتياطيين في مواجهة بوتسوانا داخل الديار هذا الخميس، في خطوة منه لإراحة الأساسيين الذين سيعتمدُ عليهم في مواجهة الإثنين القادم أمام غينيا المقرّرة في المغرب في إطار الجولة الثامنة، علماً أنّ آخر مباراة خاضها المنتخب الوطني على الأراضي المغربية كانت في إطار تصفيات كأس العالم 2022 ضدّ منتخب بوركينافاسو.

وسيتنقل المنتخب الوطني إلى الدار البيضاء في رحلة خاصة تنطلق في حدود منتصف النهار، وسيجرى الخضر حصة تدريبية في ملعب المباراة،و سيعود كل اللاعبين إلى الجزائر مباشرة بعد نهاية المباراة.

ويحلّ المنتخب البوتسواني هذا الثلاثاء بالجزائر، عبر رحلة مباشرة من العاصمة “غابورون”، تحسّبا لمواجهة “الخضر” يوم 4 من الشهر الجاري، قبل مواصلة الرحلة إلى مدينة تيزي وزو برا في ذات اليوم، على أن يُجري أشبال مورينا راموريبولي حصة تدريبية واحدة على ملعب “حسين آيت أحمد” يوم الأربعاء بداية من الساعة الثامنة مساء.