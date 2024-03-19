بيتكوفيتش يشرف على أول حصة تدريبية مع “الخضر”

آدم زرقان يستدعى في آخر لحظة ومساعده سيتكفل بالترجمة مستقبلا

أشرف المدرب فلاديمير بيتروفيتش، الاثنين، على أول حصة تدريبية له مع الخضر، تحسبا للمباراتين الوديتين، الأولى أمام بوليفيا هذا الجمعة، قبل أن يخوض بعدها بـ4 أيام مواجهة ودية ثانية أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن الدورة الدولية الودية التي ستقام برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تحضيرا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك وأيضا تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وأظهرت فيديوهات نشرت على موقع الاتحاد الجزائري الأجواء الرائعة خاصة عند حلول اللاعبين بمركز سيدي موسى، وكذا خلال الحصة التدريبية الأولى، التي عرفت مشاركة المصابين محمد أمين توغاي وسعيد بن رحمة، الأول غاب عن المباراة الأخيرة لفريقه الترجي أمام النادي الإفريقي ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الحسم للدوري التونسي بسبب تعرضه لإصابة عضلية خلال الإحماء، والثاني لم يشارك في المواجهة الأخيرة لأولمبيك ليون أمام تولوز لحساب الجولة 26 من الدوري الفرنسي بسبب الإصابة أيضا، كما استنجد المدرب بيتكوفيتش، بلاعب الوسط آدم زرقان، الذي لم يكن أساسيا في السنوات الماضية.

وقال بيان “الفاف” نشر عبر موقعها الرسمي إنه: “بعد ساعات قليلة فقط من التحاقهم بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، باشرت العناصر الوطنية تحضيراتها بإجراء الحصة التدريبية في إطار التربص الإعدادي تحسبا للدورة الدولية الودية”.

وأضاف بيان “الفاف”: “بأن الحصة الأولى تحت قيادة الناخب الجديد كانت غنية بالدروس، وكانت أيضا فرصة للتقني البوسني من أجل التعرف على اللاعبين”، مبرزة “أن الحصة التدريبية الأولى لمحاربي الصحراء، كانت خفيفة ومتنوعة. وسط أجواء مميزة بين رفقاء الدولي رامي بن سبعيني الذين كانوا سعداء جدا بارتداء قميص الخضر من جديد”.

وخلال هذه الحصة الأولى قام الطاقم الفني للمنتخب الوطني بتقسيم التشكيلة إلى مجموعتين، حيث خاضت المجموعة الأولى تدريباتها على أرضية الميدان، بينما تدربت المجموعة الثانية داخل القاعة.

وحسب مصادر الشروق، فإن قائمة المنتخب الوطني أعدها المدرب فلاديمير بيتكوفيتش بعد معاينته لعديد مباريات الخضر وخاصة في كأس إفريقيا الأخيرة التي لعبت بكوت ديفوار، كما شاهد أيضا مباراتي رفقاء بن سبعيني أمام الموزمبيق والصومال (تصفيات كأس العالم 2026)، وبالتشاور أيضا مع مساعده الجزائري نبيل نغيز، إضافة إلى إطلاعه على القائمة الموسعة الأخيرة التي أرسلت إلى الكاف قبل العرس الإفريقي الأخير، ليقرر في الأخير ضبط قائمة بـ31 لاعبا.

وعن “الكوادر” الذين لم يستدعهم المدرب الوطني إلى التربص القادم، أكد مصدر الشروق أن الناخب الوطني درس جيدا القائمة، قبل إعلانها، خاصة أن أغلى اللاعبين ينشطون في البطولات الأوروبية، ومن السهل متابعتهم والحكم عليهم، مع ترك الباب مفتوحا لكل لآخرين وخاصة الهداف التاريخي إسلام سليماني الذي اتصل بالمدرب لمعرفة أسباب عدم استدعائه، مثلما أكده المدرب في آخر ندوته الصحفية، غير أن المدرب فضل تركه مع فريقه وربما عودته إلى المنتخب في قادم المواعيد.

وفي سياق آخر، علمت الشروق أن المدرب سيعتمد في اللقاء الأول على تشكيلة متوازنة، حيث سيعتمد على اللاعبين المخضرمين على غرار بن سبعيني، ماندي وبن ناصر والحارس ماندريا مع إدراج بعض الوجوه الجديدة على بعض الوجوه الجديدة التي تم استدعاؤها.

ياسين براهيمي الذي كان “مغضوبا عليه” في عهد المدرب السابق بسبب تصريحات صحفية قال في أول تصريح له مباشرة بعد وصوله إلى الجزائر: “الحمد لله أنا سعيد جدا بالعودة إلى المنتخب الوطني، سنعمل بشكل جيد، الهدف هو الفوز بعدد كبير من المباريات”.

وعن الخلل الكبير الذي وقع خلال الندوة الصحفية للمدرب الوطني والترجمة السيئة لما كان يصرح به بيتكوفيتش، قال مصدر مأذون للشروق إن مساعد المدرب السويسري دافيد موراندي الذي يتقن جيدا اللغة الفرنسية سيتكفل مستقبلا بترجمة كل ما يقوله المدرب تفاديا لكل التأويلات، وحتى المدرب استاء من الترجمة في الندوتين الصحفيتين السابقتين ورفض مستقبلا الاستعانة بمترجم.