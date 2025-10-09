بيتكوفيتش يشكر الرئيس تبون.. وهذا أبرز ما تطرّق إليه

قدّم الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تشكّراته إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد تأهّل “الخضر” لِنهائيات كأس العالم 2026.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه بِقاعة المحاضرات لِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، بعد نهاية مباراة المنتخب الوطني والمنافس الصومالي. قال فلاديمير بيتكوفيتش إن تهاني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكبر محفّز له وللاعبيه، من أجل إعادة “محاربي الصحراء” إلى سكّة الانتصارات.

ووفّرت السلطات العمومية لِرجال بيتكوفيتش إمكانيات مادية معتبرة، على غرار الملاعب ذات الصيت العالمي، ومراكز تدريب تتوفر على كل المرافق المطلوبة. والتنقل في كل سفرية على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، بل حتى في التنقلات داخل الوطن (من مركز سيدي موسى إلى ملعب وهران مثالا)، وتحييد مشكل الأجور والمنح الذي عادة ما يُعاني منه عدد ليس بِالقليل من منتخبات القارة السمراء (مدربين ولاعبين)، فضلا عن امتيازات أخرى لا يتّسع المقام للخوض فيها بالتفصيل.

وبِخصوص مواجهة الصومال، صنّف بيتكوفيتش اللقاء في خانة أحد أفضل المقابلات منذ قدومه في أواخر فيفري 2024. ملمّحا إلى أن الوضعية كانت صعبة لحظة إمساكه بِالزمام الفني، في تلميح إلى الخروج المبكّر من دور المجموعات لـ “كان” كوت ديفوار 2024.

لكن التقني السويسري استطرد، وقال إنه لن يكتفي بِالتأهّل، وسيعمل جاهدا لِتقليص هامش النقائص، ورفع منسوب الإمتاع فوق المستطيل الأخضر، وحصد المزيد من الانتصارات.

وتحدّث الناخب الوطني عن الوافد الجديد رفيق بلغالي (23 سنة/ هيلاس فيرونا الإيطالي)، الذي منحه الفرصة كاملة غير منقوصة. وقال إنه يُتابع هذا المدافع منذ فترة طويلة، ولم يُخيّب ظنّه في مواجهة الصومال.

وتطرّق بيتكوفيتش أيضا إلى قائده رياض محرز، وقال إن جناح الأهلي السعودي أظهر ما كان يتمتع به سابقا، وأسكت منتقديه (سجّل هدفا وصنع آخرَين بِتمريرتَين حاسمتَين).

ورفض بيتكوفيتش اعتبار مواجهة أوغندا بِتيزي وزو الثلاثاء المقبل ذات طابع احتفالي، وقال إنه لن يترك زملاء أمين غويري يرتاحون، وسيطالبهم بِإنهاء مشوار التصفيات بِفوز آخر.

وبدا أن مذاق التأهّل المونديالي كان حلوا، وهو ما جعل بيتكوفيتش يُهنّئ لاعبيه وأيضا المنتسبين إلى مهنة الصحافة والجمهور الجزائري عامة. واعترف بأن الانتقادات مفيدة لِردم هوّة الأخطاء.

وبات فلاديمير بيتكوفيتش (62 سنة) وقد نجح لِثاني مرّة في التأهّل لِنهائيات كأس العالم، بعد سيناريو منتخب سويسرا الذي قاده إلى مونديال روسيا 2018.

فضلا عن ذلك، حقّق بيتكوفيتش هدفه مع “الفاف”، القاضي بِتأهيل المنتخب الوطني لِنهائيات كأس العالم 2026، والمرادف لِتمديد العقد “آليا” حتى أواخر جويلية 2026. هذا إن لم يكن رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد صادي، بِصدد الشروع في الأيّام القليلة المقبلة في مفاوضات مع التقني السويسري، لِإعادة تمديد العقد إلى أبعد من مونديال الصيف المقبل.