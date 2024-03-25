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رياضة

بيتكوفيتش يصحح الأخطاء ويركز على الجانب التكتيكي قبل مواجهة جنوب إفريقيا

عمر سلامي
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بيتكوفيتش يصحح الأخطاء ويركز على الجانب التكتيكي قبل مواجهة جنوب إفريقيا
ح.م
المدرب بيتكوفيتش رفقة لاعبي المنتخب

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته بالمركز التقني بسيدي موسى، حيث عمل المدرب بيتكوفيتش خلال حصة الأحد على تصحيح الأخطاء.

وخاض المنتخب الوطني حصته التدريبية الثانية منذ استئناف التدريبات بعد المواجهة الودية الأولى أمام بوليفيا.

وعرفت الحصة التدريبية مشاركة كل العناصر الحاضرة في التربص، وهي التدريبات التي تم التركيز خلالها على الجانب التكتيكي.

وتوقف المدرب بيتكوفيتش عند الأخطاء المرتكبة خلال مباراة بوليفيا، وقدّم النصائح اللازمة، وحث على عدم تكرارها أمام جنوب إفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالأخطاء القاتلة للمدافعين، بالإضافة إلى عجزهم الكبير أمام الكرات الثابتة.

ضف إلى ذلك الأخطاء المرتكبة من طرف لاعبي الوسط وتضييعهم كرات في مناطق حساسة ما شكل خطرا كبيرا على دفاع “الخضر”.

وفي إطار التحضير لمباراة الثلاثاء أمام جنوب إفريقيا، برمج الطاقم الفني لـ”الخضر”، الاثنين، حصة فيديو لمعاينة بعض لقاءات المنافس، على أن تختتم التحضيرات للمباراة، بخوض آخر حصة تدريبية بالمركز التقني بسيدي موسى.

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