بيتكوفيتش يعود إلى الجزائر يوم 12 أفريل

يعود الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش إلى الجزائر يوم 12 أفريل بعد أن مكث 21 يوما أشرف فيها على الخضر في أول تربص تخلله إجراء مقابلتين وديتين أمام جنوب إفريقيا وبوليفيا في إطار دورة الفيفا الودية.

ومباشرة بعد عودته سيتابع مباريات ربع نهائي كأس الجزائر وبعض لقاءات البطولة الوطنية، كما سيقوم بجولة أوروبية في شهر ماي ويعود إلى الجزائر من أجل معاينة بعض اللاعبين قبل الإعلان عن قائمة تربص جوان، حيث سيلعب رفقاء العائد ياسين بن زية مقابلتين الأولى أمام غينيا بالجزائر وأوغندا خارج الديار، المواجهتان تدخلان في إطار تصفيات كأس العالم 2026.