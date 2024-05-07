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رياضة

بيتكوفيتش يُتابع إدارة نادي بوردو قضائيا

علي بهلولي
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بيتكوفيتش يُتابع إدارة نادي بوردو قضائيا
ح.م
فلاديمير بيتكوفيتش.

يُتابع النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش إدارة نادي بوردو الفرنسي، لدى العدالة في هذا البلد.

وكان التقني السويسري بيتكوفيتش قد استهلّ مهام تدريب فريق بوردو في جويلية 2021، بِعقد يُفترض أن تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان المقبل. ولكن إدارة النادي الفرنسي أقدمت على إقالته قبل الآوان في مطلع فيفري 2022، بِحجّة سلبية النتائج المُسجّلة.

وبعد رفضه للقرار “الأُحادي” بِالتنحية، لجأ بيتكوفيتش إلى القضاء الفرنسي، الذي أنصفه، وطالب من إدارة نادي بوردو منح النّاخب الوطني الحالي مبلغ يتجاوز بِقليل رقم 6 ملايين أورو صافية من الضّرائب: 4.9 مليون أورو قيمة الأجور، و1.2 مليون أورو تُمثّل المنح.

وردّت إدارة نادي بوردو على القضاء الفرنسي تطلب العفو، وفقا لِتقرير نشره الموقع المحلّي “ما ليغ 2″، الثلاثاء. الذي أضاف أن بيتكوفيتش قد يستفيد من مبلغ مضاعف (أكثر من 12 مليون أورو)، إذا رفض القضاء الطّعن المقدّم من قبل مسؤولي نادي بوردو.

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