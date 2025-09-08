-- -- -- / -- -- --
بيتكوفيتش يُجري أربعة استبدالات

كشف اتحاد الكرة الجزائري النّقاب عصر الإثنين، عن تشكيلة اللاعبين الأساسيين للمنتخب الوطني في مواجهة غينيا كوناكري.

وأجرى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش أربعة استبدالات، حيث أدخل أساسيا كل من: المدافع جوين حجام، ومتوسطَي الميدان رامز زروقي وفارس شعيبي، والمهاجم سعيد بن رحمة، مقارنة بِمواجهة بوتسوانا مساء الخميس الماضي. نظير عدم الاعتماد على المدافع رامي بن سبعيني ومتوسطَي الميدان نبيل بن طالب وحسام عوار والمهاجم أمين غويري.

واستغنى بيتكوفيتش عن 3 لاعبين، وهم: المدافع نوفل خاسف ورامي بن سبعيني، والمهاجم بغداد بونجاح (بِسبب عقوبة الإيقاف للثنائي الأخير).

