بيتكوفيتش يُحذّر سبعة لاعبين من تلقّي بطاقة صفراء ثانية الثلاثاء ضدّ أوغندا

مُذكّراً إيّاهم بما حدث مع بونجاح وبن سبعيني عشيّة مواجهة غينيا

قالت مصادر “الشروق”، إنّ مدرّب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عقد اجتماعًا مع كافّة اللاّعبين عشيّة مواجهة المنتخب الأوغندي، تحدّث فيه عن ضرورة تحقيق الفوز في آخر جولة من التصفيات المونديالية، ومن ثمّة تحقيق مشوار استثنائي بحصد 25 نقطة من أصل 30 كانت مُمكنة، حيث ألحّ التقني السويسري ضرورة تفادي الغرور والدخول في التساهل مع المنافس واستصغاره بهدف إنهاء المأمورية بفوز معنوي يُحفّز المجموعة على التحضير جيّدا للموعد القارّي القادم، كما خصّ بيتكوفيتش، في اجتماعه، الحديث إلى سبعة لاعبين سيكونون مهدّدين بتلقّي بطاقة صفراء ثانية تحرمهم من خوض أوّل مباراة في كأس أمم إفريقيا القادمة في المغرب نهاية العام ضدّ المنتخب السوداني.

وسيكون كلّ من محمّد أمين عمّورة، أمين غويري، نبيل بن طالب، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني وآدم زرقان مطالبون بتوخّي الحذر والحيطة في موعد اليوم أمام منتخب أوغندا، لحساب الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026 التي ستجري في الولايات المتّحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، تفاديًا لتلقّي بطاقة صفراء ثانية ستحرمهم من خوض أوّل مباراة في كأس أمم إفريقيا المقبلة المقرّرة في المغرب نهاية العام الجاري 2025، ضدّ منتخب السّودان لحساب المجموعة الخامسة التي ستكون أمام بتاريخ 24 ديسمبر.

ومعلومٌ أنّ المنتخب الوطني الذي سيواجه اليوم نظيره الأوغندي على ملعب “حسين آيت أحمد” في تيزي وزو، لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات مونديال 2026، كان قد ضمن التأهّل إلى العرس الكروي العالمي القادم في الجولة الماضية بشكل رسمي، عقب تغلّبه على نظيره الصومالي بثلاثية نظيفة ليحتلّ بذلك أشبال بيتكوفيتش صدارة المجموعة الخامسة بمجموع 22 نقطة.

وحذّر بيتكوفيتش العناصر المذكورة من مغبّة التدخّلات العنيفة أو حتّى الاعتراض على قرارات حكم المباراة، وهو الأمر الذي سيكلّفهم غالياً، مذكّرًا الجميع بما حدث في شهر سبتمبر الفارط، عندما حُرم الثنائي بونجّاح وبن سبعيني من مرافقة “الخضر” إلى المغرب بمناسبة مواجهة المنتخب الغيني في إطار الجولة الثامنة من التصفيات المونديالية، علمًا أنّ الغائبين عن تربّص الشهر الحالي لأسباب مختلفة على غرار عطّال، توغاي، آيت نوري، بن رحمة وكذا عوّار هم الآخرون يحوزون بطاقة صفراء.