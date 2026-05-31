بيتكوفيتش يُزيح السّتار عن قائمة لاعبي المونديال

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بعد ظهيرة الأحد، عن قائمة لاعبي “الخضر” الذين سيُشاركون في كأس العالم 2026.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي يُنشّطه بيتكوفيتش عند كتابة هذه الأسطر، بِقاعة المحاضرات “محمد صلاح” التابعة لِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

وتشكّلت لائحة اللاعبين على النّحو التالي:

وجلب الناخب الوطني 27 لاعبا، يوجد بينهم 4 حراس مرمى، ويُرجّح أن يكون عبد اللطيف رمضان احتياطيا. كما ضمّت اللائحة 4 لاعبين محليين فقط، نصفهم في منصب حراسة المرمى.

من زاوية أُخرى، استدعى بيتكوفتش 3 لاعبين خاضوا مونديال 2014 بِالبرازيل، وهم المدافع عيسى ماندي ومتوسط الميدان نبيل بن طالب والجناح رياض محرز. ونفس العدد بِخصوص العناصر التي تُوّجت بِكأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر، وهم ماندي وبن سبعيني ومحرز.

ونال حامي عرين مولودية الجزائر رمضان عبد اللطيف (25 سنة) شرف استلام أوّل دعوة لِتمثيل ألوان أكابر المنتخب الوطني، بعد أن ارتدى زيَّي فئتَي الأواسط والآمال.

ومقارنة بِنهائيات كأس أمم إفريقيا ما بين ديسمبر وجانفي الماضيَين، استغنى بيتكوفيتش عن 10 لاعبين، وهم: الحارس أنطوني ماندريا، والمدافعَين مهدي دورفال ويوسف عطال، ومتوسّطي الميدان إسماعيل بن ناصر وآدم زرقان وإيلان قبال وحمد عبدلي، والمهاجمين بغداد بونجاح ومنصف بكرار ورضوان بركان. وذلك لِأسباب تراوحت بين الإصابة والخيارات الفنية وأمور أخرى.

وبِالمقابل، سُجل قدوم أو عودة 9 عناصر لم تلعب “كان” 2025، وهي: الحارسان ملفين ماستيل، ورمضان عبد اللطيف. والمدافع أشرف عبادة، ومتوسطي الميدان نبيل بن طالب وحسام عوار وياسين تيتراوي، والمهاجمون أمين غويري وأحمد النذير بن بوعلي وفارس غجميس.

أمّا إذا استندنا إلى آخر قائمة لِمحطة شهر مارس الماضي، فإننا نلاحظ غياب 6 لاعبين، وهم: الحارس أنطوني ماندريا وكيليان بلعزوق، والمدافعان مهدي دورفال وصهيب ناير، ومتوسط الميدان عادل عوشيش، والمهاجم أمين شياخة.