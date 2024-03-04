بيتكوفيتش يُعاين ملعب براقي

عاين النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش عصر الإثنين، ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

واطلّع التقني بيتكوفيتش على أرضية الميدان، ومرافق هذه المنشأة الرّياضية العالمية.

وتنتظر بيتكوفيتش ولاعبيه سهرة الـ 26 من مارس الجاري مباراة بِملعب براقي، وتحمل طابعا ودّيا أمام فريق جنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وسبق لِملعب براقي أن احتضن مقابلتَين لـ “الخضر”، أمام النيجر في مارس 2023، وضدّ الصومال في نوفمبر من العام ذاته. لِحساب تصفيات “كان” 2024 ومونديال 2026، تواليا.

وقبل ذلك بِأربعة أيّام وبِالضّبط في سهرة الـ 22 من مارس الحالي، يخوض رجال بيتكوفيتش مواجهة تحضيرية أُخرى، أمام منتخب بوليفيا، لكن بِملعب “5 جويلية 1962”.