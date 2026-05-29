بيتكوفيتش يُمكنه جلب أكثر من 3 حراس.. وهذا هو السبب

يُمكن للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش أن يجلب إلى كأس العالم 2026، أربعة حرّاس مرمى بدلا من ثلاثة.

واشترط الاتحاد الدولي لِكرة القدم أن تضمّ القائمة النهائية لِكلّ منتخب 26 لاعبا. فضلا عن ذلك، منح كل مدرب رخصة الاستنجاد بِحارس بديل (رابع)، في أي تاريخ من تظاهرة المونديال المقرّر تنظيمه ما بين الـ 11 من جوان والـ 19 من جويلية المقبلَين. بِشرط أن يكون الحارس الذي انتهت مشاركته أو لن يخوض كأس العالم قد تعرّض للمرض أو إصابة خطيرة، وبعد خضوعه لِفحص دقيق تُشرف عليه اللجنة الطبية لـ “الفيفا”.

ووفقا للوائح المنافسة، يرتدي الحارس البديل نفس رقم زميله حامي العرين الذي غادر المونديال، كما يُشطب اسم الحارس المريض أو المصاب من القائمة النهائية، ولا يمكنه في هذه الحالة العودة لاحقا.

ويُلاحَظ أن “الفيفا” أتاحت للمدربين فرصة الاستنجاد بِحارس بديل في أي وقت من المونديال، إذا ثبُت المرض أو الإصابة الخطيرة. عكس لاعبي الميدان الذين يُمكن تعويضهم لِفترة “ضيّقة” إلى غاية اليوم الذي يسبق أول مباراة للمنتخب في دور المجموعات وفقط.

تاريخيا، في مونديال أمريكا 1994، تعرّض المدافع الإيطالي فرانكو باريزي لِإصابة في الركبة، أثناء خوض مواجهة النرويج في الجولة الثانية من دور المجموعات. فأعاده اتحاد الكرة المحلي على جناح السرعة إلى إيطاليا للعلاج، ولم يُعوّضه بأيّ لاعب آخر. وغاب باريزي عن مواجهات المكسيك (الجولة الثالثة) ونيجيريا (ثمن النهائي) وإسبانيا (ربع النهائي) وبلغاريا (نصف النهائي)، قبل أن يحضر في النهائي أمام البرازيل، ويخوض كامل أطوار اللقاء.