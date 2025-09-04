بيتكوفيتش يُوظّف هؤلاء اللاعبين أمام بوتسوانا

كشف اتحاد الكرة الجزائري مساء الخميس، عن قائمة اللاعبين الأساسيين للمنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا.

وبدا للوهلة الأولى أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش أعاد رامي بن سبعيني إلى مركز مدافع أيسر، بدلا من قلب دفاع. لِغياب ريان آيت نوري المصاب، وتسريح جوين حجام لِسبب عائلي.

وبِخصوص الوافد الجديد إلى بيت “الخضر” إيلان قبال، فقد ارتدى القميص رقم “22”، وسيبدأ المواجهة من دكة البدلاء.

واستغنى الناخب الوطني عن لاعبَين وهما: متوسط الميدان الهجومي إبراهيم مازة والمهاجم أنيس حاج موسى.