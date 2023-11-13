بيدق النّظام المغربي لقجع يُخطّط لِحرمان محرز من “الكرة الذّهبية” الإفريقية

ألمح النّجم الجزائري رياض محرز إلى أن لعبة الكواليس القذرة انطلقت، لِحرمانه من نيل جائزة “الكرة الذّهبية” الإفريقية.

ويُشير محرز إلى مكافأة أحسن لاعب في القارّة السّمراء لِعام 2023، التي تمنحها “الكاف”.

وأوضح محرز في مقابلة صحفية أدلى بها لِجريدة “ليكيب” الفرنسية، نشرت تفاصيلها، الإثنين: “عادة في الكرة الذّهبية الإفريقية، يكون في المضمار ماني وصلاح، لكن في العام الماضي وعلى المستوى الجماعي، كان الأمر أكثر صعوبة لهما. فزتُ بِالثُّلاثية (رابطة أبطال أوروبا والبريمرليغ وكأس إنجلترا). كما سجّلت 20 هدفا وقدّمت 15 تمريرة حاسمة”.

هذا دون احتساب 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة أخرى، في صفوف المنتخب الوطني الجزائري. وأيضا مع بداية الموسم الحالي، 6 أهداف و7 تمريرات حاسمة بِزيّ نادي الأهلي السعودي (30 هدفا و27 تمريرة حاسمة، في المجموع).

وأضاف قائد “مُحاربي الصّحراء”: “كنتُ لاعبا أساسيا في البطولة الإنجليزية (22 مباراة) والكأس المحلّية (5 مواجهات)، وأقلّ قليلا في رابطة أبطال أوروبا (6 لقاءات)، لكن خلال السنوات القليلة الماضية، كنتُ دائما عنصرا هامّا في المسابقة القارّية. هناك نوع من المنطق في مكافأتي بهذا اللّقب الأوروبي. بعد ذلك، سمعت أنّهم يُحاولون الضّغط من أجل حارس المرمى المغربي بونو، صحيح أنه فاز بِالدوري الأوروبي، لكن هذا لا يستحقّ بِأيّ حال من الأحوال تحقيق ثلاثية تاريخية مع السّيتي. لِذلك سنرى”.

وكعادته مُستغلا منصبَيه في تنفيذية الاتحادَين الدولي والإفريقي لِكرة القدم، ينشط بيدق نظام محمد السّادس المغربي سيّئ الذّكر فوزي لقجع في الخفاء، لِحرمان محرز من نيل “الكرة الذّهبية” الإفريقية. وأولى الخطوات كانت بِتنظيم حفل تسليم المكافأة بِبلاد مرّاكش، في الـ 11 من ديسمبر المقبل.