بيراف يتعهد بمواصلة المجهودات لتطوير الرياضة في إفريقيا

عقب إعادة انتخابه رئيسا لجمعية اللجان الأولمبية الإفريقية

تعهد الجزائري مصطفى بيراف، بمواصلة المجهودات لتطوير الرياضة في إفريقيا، عقب انتخابه رئيسا لجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية للعهدة الأولمبية (2021- 2024)، يوم الثلاثاء بالقاهرة المصرية، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية.

وصرح بيراف بعد إعادة انتخابه لعهدة أولمبية أخرى، قائلا: “أنا جد فخور بالثقة المجددة على رأس هذه الهيئة الرياضية الهامة من طرف زملائي الأفارقة، وأتعهد بمواصلة المجهودات لتطوير الرياضة في القارة السمراء”، واعتبر المسؤول الأول لـ”الأكنوا” أن إعادة انتخابه لعهدة أولمبية أخرى يعد انتصارا للجزائر برمتها، وتابع: “أشكر سلطات بلدي لدعمها لي، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”، وحقق بيراف خلال الجمعية العامة الانتخابية، التي أعقبت الجمعية العامة العادية، فوزا عريضا على منافسته البورندية ليديا نسيكيرا، حيث حاز على مجموع 38 صوت مقابل 15 صوتا للمترشحة الثانية التي تشغل منصب عضو في اللجنة الأولمبية الدولية.

وكانت هذه الانتخابات مسبوقة بالجمعية العامة العادية الـ19، أول أمس، برئاسة مصطفى بيراف، حيث شهد الاجتماع مشاركة 54 دولة إفريقية وبحضور ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية، وممثل اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، محمد مريجة، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس الهيئة الجزائرية، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حسن مصطفى.

يذكر أن مصطفى بيراف انتخب أول مرة رئيسا لجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية في نوفمبر 2018، خلال أشغال الجمعية العامة الاستثنائية والانتخابية التي جرت بالعاصمة اليابانية طوكيو، لرئاسة هذه الهيئة الإفريقية في السنتين المتبقيتين من العهدة الأولمبية (2017-2020)، وذلك عقب إبعاد الإيفواري لاسانا بالينفو.

إلى ذلك، أعلن بيراف، الرئيس السابق للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، أنه سيحضر، يوم السبت بالجزائر العاصمة، أشغال الجمعية العامة العادية للهيئة الجزائرية التي يترأسها حاليا عبد الرحمن حماد.

ع. ع