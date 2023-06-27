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رياضة

بيرلو.. من تدريب فغولي إلى الإشراف على ليريس

علي بهلولي
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بيرلو.. من تدريب فغولي إلى الإشراف على ليريس
الأرشيف
أندريا بيرلو

أعلنت إدارة نادي سامبدوريا الإيطالي، الثلاثاء، عن تعيين التقني المحلّي أندريا بيرلو مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

وأمضى المدرب بيرلو (44 سنة) عقدا يدوم حتّى الـ 30 من جوان 2025، عِلما أن فريق سامبدوريا نزل مُؤخّرا إلى بطولة إيطاليا للقسم الثاني.

وكان بيرلو في الموسم الماضي، يُدرب اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي في فريق فاتح قاراغومروك التركي.

وفي الموسم المقبل، سيُدرب بيرلو لاعبا جزائريا آخر، وهو المدافع مهدي ليريس. هذا إن لم يُغادر فريق سامبدوريا في الصيف الحالي نحو وجهة أخرى، خاصّة مع نزوله إلى الدرجة الثانية.

وما زال مهدي ليريس (25 سنة) يرتبط مع نادي سامبدوريا الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

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