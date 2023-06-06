بيريز يودّع بن زيمة بكلمات مؤثرة في حفل استثنائي

ودّع رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، القائد كريم بن زيمة، بكلمات مؤثرة خلال حفل استثنائي أقيم الثلاثاء، في المدينة الرياضية للريال.

وقال بيريز في حفل تكريم وداع بن زيمة: “اليوم يوم صعب للغاية بالنسبة لي، أتذكر كل المشاعر والعواطف في هذه اللحظة.. عزيزي كريم، لقد وصلت في سن مبكرة، كنت طفلًا قبل 14 عامًا وأصبحت أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق”.

وأضاف: “إنها قصة جميلة بدأت منذ 14 عاما، والآن أنت واحد من العظماء، هنا يمكنك مشاهدة جميع البطولات التي فزت بها معنا، 25 لقبا، لقد كنت مذهلا”.

وتابع رئيس ريال مدريد: “اليوم رحل أحد أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخنا، أنت نموذج يحتذى به، شكرًا لك على قصة الحب هذه والتاريخ الذي صنعته مع هذا النادي”.

وختم : “قصة حب بن زيمة وريال مدريد ستكون أبدية، هذا سيكون بيتك دائما، شكرا لك كريم، أنت أسطورة للجميع”.