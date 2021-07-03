بيشيكتاس يرفع عرضه ويقترح راتبا بقيمة 2.5 مليون يورو سنويا على غزال 

بعقد يمتد إلى 3 سنوات كاملة

كشفت تقارير إعلامية تركية عن تفاصيل جديدة بخصوص مفاوضات نادي بيشيكتاس التركي مع الدولي الجزائري رشيد غزال، الأخير ورغم امتلاكه للعديد من العروض من أندية أوروبية وخليجية إلا أنه يفضل البقاء في تركيا.

ولعب غزال لصالح بشكتاش بنظام الإعارة لموسم واحد قبل أن يعود إلى ليستر الذي يرتبط به بعقد ينتهي شهر جوان عام 2022.

وأكدت صحيفة الصباح التركية أن إدارة بيشيكتاس، عاقدة العزم على إبقاء الدولي الجزائري في صفوف الفريق الموسم القادم، بعد أن كان له نصيب كبير في تتويجه بلقبي البطولة والكأس في تركيا.

وحسب ذات المصدر، فإن الفريق “الأسود والأبيض” اتخذ إجراءات جديدة من أجل إنهاء صفقة انتقال غزال بصفة نهائية إلى النادي، حيث ستعرض إدارة النادي التي ستجلس إلى طاولة المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب، أنوار فضولي، الأسبوع المقبل، عقدا لمدة 3 سنوات كاملة وراتب سنوي بقيمة 2.5 مليون يورو، بعد أن كان قد اقترح سابقا راتبا بـ1.5 مليون يورو، في وقت سيربح غزال 2.3 مليون يورو أخرى من نادي ليستر سيتي الانجليزي.

وسبق لغزال وأن أبدى رغبته في البقاء بنادي بيشيكتاس، حيث قال في تصريح للإعلام التركي: “بكل صراحة، أريد البقاء في بيسكتاش..تركيا بلد مسلم كما أنني أريد اللعب في دوري الأبطال الموسم القادم”، وأضاف: “لقد تلقيت عروضا عديدة من الخليج العربي وأوروبا وتركيا..ولكنني أفضل البقاء في بيسكتاش ولا يهمني أي عرض مهما كان ضخما، أعلم أنهم يريدون بقائي في النادي ونحن نسعى لإتمام الصفقة”.

وكانت الصحافة التركية قد نقلت تصريحات منسوبة إلى المدرب يالتشين، تحدث فيها عن ضرورة المسارعة في حسم صفقة غزال، حيث قال: “لدينا الكثير من أوجه القصور على مستوى الخط الهجومي، يجب أن نعزز الدفاع والوسط أيضا، لكن بالنسبة للأولويات فعلينا أن نضمن ضم رشيد غزال بشكل نهائي”.

يذكر أن النجم الجزائري، قد استطاع خوض 31 مواجهة مع بشكتاش في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بالموسم الماضي، واستطاع تسجيل 8 أهداف، بالإضافة إلى إعطاء رفاقه 17 تمريرة حاسمة، جعلتهم يحققون لقب المسابقة المحلية.