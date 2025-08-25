بيع الأدوات المدرسية مباشرة من المنتج والمستورد إلى تاجر التجزئة

وزير التجارة يأمر بتقليص الوساطة التجارية لتخفيف الأعباء

في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية، وجّه وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، تعليمات بتمكين المنتجين والمستوردين من البيع المباشر لتجار التجزئة، ما يسمح بتقليص حلقات الوساطة التجارية وتخفيض تكاليف التوزيع، لينعكس ذلك إيجابًا على الأسعار النهائية لفائدة المستهلك الجزائري.

وحسب بيان للوزارة تلقت “الشروق” نسخة منه، جاءت هذه التعليمات خلال اجتماع تنسيقي ترأسه الوزير، الاثنين 25 أوت 2025، بمقر الوزارة، بحضور الإطارات المركزية للقطاع، حيث خُصص اللقاء لمناقشة ملفات الرقابة الاقتصادية، تموين السوق الوطنية، وكذا تنظيم المعارض الخاصة بالمستلزمات المدرسية.

الاجتماع تضمن عرض تقارير مفصلة حول وضعية السوق والحملات الرقابية المنفذة مؤخرًا، بما في ذلك التدخلات الميدانية، المخالفات المسجلة، والإجراءات القانونية المتخذة.

وفي هذا الإطار، شدّد زيتوني على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة خاصة في ظل موجة الحر التي تشهدها بعض الولايات، حفاظًا على سلامة المواد الاستهلاكية والحد من مخاطر التسممات الغذائية.

أما بخصوص الدخول المدرسي، فقد دعا الوزير إلى جعل معارض المستلزمات فضاءات اقتصادية حقيقية تتيح تنوع السلع وتضمن وفرة الأدوات بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بما يدعم الأسر الجزائرية ويخفف من أعباء التكاليف الدراسية.

كما أمر مسؤولي القطاع بالنزول إلى الميدان لمتابعة التنظيم عن قرب وضمان نجاح هذه التظاهرات التجارية بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

بهذا التوجه، تراهن وزارة التجارة على تعزيز حماية المستهلك من جهة، وتخفيف الأعباء المالية عن العائلات الجزائرية من جهة أخرى، خصوصًا مع اقتراب الدخول المدرسي وارتفاع درجات الحرارة التي تستدعي تشديد الرقابة على المواد الغذائية.