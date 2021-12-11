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الجزائر

بيع الأدوية عبر الأنترنت.. نقابة الصيادلة تحذر وتندد

الشروق أونلاين
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بيع الأدوية عبر الأنترنت.. نقابة الصيادلة تحذر وتندد

ندد المجلس الوطني لنقابة الصيادلة والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص ببيع الأدوية عبر صفحات الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، محذرا من خطورتها على صحة المواطن.

وأوضح بيان النقابتين أن “اللجنة الوطنية للتنسيق بين المجلس الوطني لنقابة الصيادلة والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص تندد ببيع الأدوية عبر صفحات الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، لاسيما الأدوية التي يتم ادخالها إلى التراب الوطني بطرق غير شرعية وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة مواطنينا من خلال إدخال مواد محظورة وغير مرخصة أو مقلدة”.

كما نددت اللجنة التي اجتمعت بمقر نقابة الصيادلة “بالبيع الموازي من قبل بعض الموزعين والبيع في شكل مجموعات مفروضة على الصيادلة لاسيما عندما يتعلق الأمر بالأدوية الأساسية المنقطعة أو تحت الطلب المتزايد”، متأسفة أيضا “لتذبذب سوق الادوية، بسبب بعض المضاربين، لاسيما من خلال الاحتفاظ  بالمنتوجات”.   

وطالبت اللجنة الوطنية للتنسيق بين المجلس الوطني لنقابة الصيادلة والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، “باحترام الممارسات التجارية وأخلاقيات المهنة من طرف المخابر و المؤسسات الصيدلانية”، منددة بالممارسات غير النزيهة منها  المنافسة المخالفة لأخلاقيات المهنة والبحث عن الزبائن باستعمال طرق يُعاقب عليها القانون”.

وذكرت من جهة اخرى بأن “اختراق قواعد الممارسة الصيدلانية، يعرض صاحبها لعقوبات تأديبية، تتراوح بين الانذار الى غلق الصيدلية أو المؤسسة”.

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