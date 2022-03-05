لجنة بالكونغرس تطالب بايدن بمنع بيع الأسلحة الأمريكية للمغرب.. لحماية الشعب الصحراوي

وجّهت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن، تطالبه بوقف بيع الأسلحة الأمريكية إلى المغرب. من أجل منع استعمالها ضدّ الشعب الصحراوي.

وجاء في نصّ الرسالة، التي وقّعها 11 عضوا في الكونغرس، تتقدّمهم النائبة الديمقراطية سارا جاكوبس. أنّ المغرب “لم يقدّم أي ضمانات بخصوص عدم استعماله للأسلحة الأمريكية ضدّ شعب الصحراء الغربية”.

وطالب النوّاب بوقف “أيّ صفقة لتوريد الأسلحة إلى المغرب..في ظلّ غياب ضمانات من الرباط بعدم استغلال الأسلحة الأمريكية ضدّ الصحراويين. وطالما لم يتمّ التوصّل إلى تسوية سلمية للنزاع بين الطرفين”.

وعبّر النوّاب الموقّعون على الرسالة الموجّهة لبايدن عن “قلقهم إزاء توجيه الأسلحة التي وافقت الإدارة الأمريكية الحالية على تصديرها إلى المغرب. إلى أعمال عدائية ضد الشعب الصحراوي، أو لتكريس الاحتلال غير الشرعي الذي تمارسه المغرب في الصحراء الغربية”.

وختمت رسالة النوّاب الأمريكيين بالقول “نتمنى أن تساهم الولايات المتحدة في ضمان أن يعيش الصحراويون في كنف الحرية والكرامة والسلم. وأن يتكمنوا من ممارسة حقّهم في تقرير المصير“.

وتأتي مبادرة نوّاب الكونغرس، قبيل زيارة مرتقبة تجريها نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان إلى المغرب. ضمن جولة بالمنطقة في الفترة ما بين 4 و11 مارس الجاري.

النص الكامل لرئاسة نوّاب الكونغرس إلى الرئيس الأمريكي:

“نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا إزاء السياسة الأمريكية الحالية بشأن المغرب ومطالبات المملكة بالصحراء الغربية.

في ديسمبر 2020، اعترفت الإدارة السابقة رسميًا بادعاءات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، على الرغم من أن كلّ الإدارات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية، كانت قد رفضت منذ عقود الاعتراف بادعاءات المغرب بالسيادة على الإقليم. ونتيجة لهذا الإنقلاب في السياسة، أصبحت الولايات المتحدة الآن الدولة الوحيدة التي تعترف رسميًا بمطالب المغرب التي تتعارض مع القانون الدولي والحقّ المعترف به دوليًا للشعب الصحراوي في تقرير المصير. وقد أصدرت محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية عدّة أحكام واضحة تؤيّد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتخلص إلى أن المغرب ليس له حق المطالبة بالإقليم.

نحن قلقون بشكل خاص بشأن صفقة الأسلحة التي وافقت إدارة بايدن على إبرامها مع المغرب.

في ديسمبر من العام الماضي، أخطرت الإدارة السابقة الكونغرس بمبيعات أسلحة بقيمة مليار دولار إلى المغرب، تشمل أربع طائرات بدون طيار (MQ-9B SeaGuardian) وذخائر دقيقة التوجيه. ومن المقرر أن يتم إبرام هذه الصفقة في ظل الإدارة الحالية، وبدون ضمانات من المغرب.

بناء على ذلك، نعبّر عن قلقنا من أن هذه الأسلحة قد تستخدم في أعمال عدائية ضد الشعب الصحراوي، أو أن تساهم في تكريس احتلال المغرب غير المشروع للإقليم.

أخيرًا، وفي حين نعبّر عن ارتياحنا للتعيين الأخير لستيفان دي ميستورا مبعوثًا شخصيًا جديدًا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، فإننا نشعر بالقلق من أن الولايات المتحدة لم تلتزم التزامًا واضحًا يظهر للأمم المتحدة أن واشنطن تدعم تسوية دائمة وسلمية بين المغرب وممثلي الحكومة الصحراوية المعترف بهم.

لذلك، نحث الإدارة على عدم إبرام أي صفقة لأسلحة كبيرة أو هجومية مع المغرب. فمثل هذه المبيعات قد تكون غير مناسبة للغاية على ضوء العنف المتصاعد مؤخرا بين قوات الجيش المغربية وجبهة البوليساريو ، في ظلّ عدم وجود ضمانات من لدن المغرب بأن مثل هذه الأسلحة لن تستخدم ضد الشعب الصحراوي، وهو ما سيعيق تحقيق تقدّم بخصوص تنظيم استفتاء سياسي وعقد اتفاق سلام نهائي في الصحراء الغربية.

كما نطلب إحاطة للأعضاء الموقعين أدناه حول حزمة الأسلحة ومراجعة الإدارة لسياستها اتجاه كل من الصحراء الغربية والمغرب، بما في ذلك ما يتعلّق بالعواقب قصيرة وطويلة الأمد جراء الإعتراف بمطالب المغرب الإقليمية على آفاق السلام.

تلعب الولايات المتحدة دورا حاسما في هذا النزاع الذي طال أمده. نأمل أن يساهم ذلك في ضمان تمكين الشعب الصحراوي من العيش بحرية وكرامة وسلام، ومن ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. نشكرك على اهتمامك العاجل بهذه المسألة الخطيرة”.