بيع التذاكر عن بعد لتجنّب الاكتظاظ بمحطات المسافرين يومي العيد

المدير العام للشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية لـ"الشروق":

جنّدت الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية “سوقرال”، عمالها وموظفيها خلال العشر الأواخر لرمضان، وألغت جميع عطلهم وتعويض أيام العمل، من أجل تسهيل مهمة السفر للجزائريين الذين يلتحقون بعائلاتهم في ولايات أخرى لقضاء يومي العيد.

وأكد المدير العام لشركة “سقورال”، فارس تزرارت، في تصريح لـ”الشروق”، أن الكثير من الجزائريين الذين يعملون بعيدا عن ذويهم وعائلاتهم، اختاروا أن يقضوا الأسبوع الأخير لرمضان وسط أهاليهم، وغادروا العمل إلى الولايات التي يقطنون فيها، وهذا ما سيقلل الضغط عشية العيد على محطات النقل البري، وخاصة محطة الخروبة التي ستشهد في الثلاثة الأيام الأخيرة لشهر الصيام، إقبال ما معدله 23 ألف مسافر يوميا .

وأشار إلى أن شركة “سوقرال” جندت أعوانا إضافيين إلى جانب 2700 عامل موزعين عبر 73 محطة للنقل البري تتواجد في جميع أنحاء التراب الوطني، ومنعت أي عطلة أو تعويض لأيام العمل السابقة، لخدمة المسافرين خلال الأسبوع الأخير لرمضان، والذي وصل فيه عدد الرحلات في محطة الخروبة إلى 1100 رحلة يوميا.

وكشف المتحدث ذاته أن الجديد خلال عيد الفطر لعام 2023، أن المسافرين عبر حافلات “سوقرال”، يمكن لهم شراء التذاكر لـ16 محطة برية عبر التراب الوطني، عن طريق تطبيق “محطتي” الإلكتروني باستعمال هواتفهم الذكية ودون التنقل إلى المحطة.

وقال تزرارت إن الاكتظاظ الذي كانت تشهده 73 محطة نقل بري أيام العيد وخلال الكثير من المناسبات، سيحل بعد اللجوء إلى بيع التذاكر عن بعد، وباستعمال آلة صرف وبيع التذاكر في المحطة إلى جانب الشبابيك العادية لهذه التذاكر.

وأكد نفس المسؤول أن قوائم المداومين لخدمة المسافرين في المحطات البرية يومي العيد، والتي ستعلن عنها الوزارة الوصية ستطبق بصرامة، وسيتعرض أي متخلف عن عمله للعقوبة.